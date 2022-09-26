«الإنتاج الحربي»: نتطلع لتعميق التعاون مع التشيك ومشاركتها في EDEX 2023

أعرب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع التشيك في مجالات التصنيع العسكري والمدني، وأيضا مشاركة دولة التشيك في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية المقبل EDEX 2023، قائلا إنّ الجانب التشيكي كان له مشاركة متميزة في نسختي المعرض عامي 2018 و2021.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإنتاج الحربي اليوم، بسفير التشيك لدى مصر، إيفان يوكل، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وبدأ اللقاء بالترحيب بالسفير، وتقديم التهنئة له على تولي منصبه الجديد.

تعاون مثمر مع الشرطان التشيكية

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ناقش الجانبين موضوعات التعاون الحالية، حيث تمّت الإشارة إلى وجود تعاون مثمر مع عدة شركات تشيكية في مجالات التصنيع العسكري والمدني المختلفة، مثل «توريد الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، ومكونات خرطوش الصيد، ولفات الصفيح المنحس، وماكينات CNC متعددة المحاور، والمخارط، والمكابس».

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ اللقاء ناقش سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التشيكية في مجال الصناعات الدفاعية، وفي مجال الصناعات المدنية كتجهيزات المستشفيات وتصنيع معدات فرم المخلفات الجافة والرطبة ومكابس قش الأرز وتوريد بلاطات الصلب اللازمة لمصنع الدرفلة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الشراكات الناجحة وتعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب التشيكي، بما يخدم مصلحة الشعبين، والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية في تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا في مختلف مجالات التصنيع.

صلاح: مصر نفذت إجراءات عدة لجذب مزيد من الاستثمارات

وأشار الوزير صلاح، إلى أنّ مصر نفذت العديد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعقد شراكات مع مختلف الدول مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار وعقد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التجمعات والدول مثل اتفاقية «كوميسا»، ما يجعل مصر مركزا للانطلاق إلى الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أوضح إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، أنّ اللقاء فرصة لتطوير التعاون الثنائي في إطار رئاسة الجمهورية التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في 2022، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مؤكدا أنّ المناخ الاستثماري بمصر في الوقت الحالي مناخ مستقر، كما أنّها تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

وثمّن السفير التشيكي، دور وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك، لافتا إلى أنّ نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربي، يعزز رغبتها في فتح آفاق جديدة للتعاون خاصةً في إطار ما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ مصر والتشيك ترتبطان بعلاقات قوية ممتدة، وأنّ سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع الشركات العاملة بمختلف المجالات، من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مشيرا إلى أنّ اللقاء يعكس قوة العلاقات بين الطرفين خاصةً بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية مثل (CZ،Zelearny ، تسلا، Kovosit Mass، Zps، Tajmac، K.C.C Czech، TS-PLZEN، Inekon، HI-Press، وغيرها من الشركات).

وحضر اللقاء، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.