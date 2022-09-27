تفاصيل 12 مبادرة للرعاية الصحية في مصر.. «قللت معدلات الوفاة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استمرار العمل في المبادرات الصحية في مصر، نظرًا لما تقدمه من نفع للمواطنين، حيث أطلق منذ توليه أكثر من 12 مبادرة صحية ساهمت في خفض معدلات الأمراض، ولا يتحمل المواطن في المبادرات الصحية سواء في الكشف أو العلاج أية أعباء مالية، ويستعرض «الوطن».

وأصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا عن تفاصيل مبادرات الرعاية الصحية في مصر، جاء كالتالي:

- مبادرة القضاء على فيروس سي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية: تم فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لـ2.2 مليون مواطن.

- مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس: تم الكشف على نحو 11 مليونًا و635 ألفًا و676.

- برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي: تم فحص نحو 106 آلاف و78 شخصًا.

- مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس: تم إجراء 25 مليون عملية فحص.

- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية: فحصت أكثر من 25 مليون سيدة.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة: فحص اكثر من 3 ملايين طفل.

- مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي: وصل إجمالي الترددات على المبادرة 29 مليون زيارة.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

- المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: فحص 123 ألف طفل من حديثي الولادة

- برنامج رعاية كبار السن: فحص 339 ألف مواطن فوق سن 60 عامًا.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي: فحص 11 ألفًا و684 طفلاً.. ووصل إجمالي الأطفال المتلقين العقار الجيني 34 طفلاً.

- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: إجراء أكثر 1.3 مليون عملية جراحية.

- مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: انطلقت في مارس 2020 وتم من خلالها فحص مليون و490 ألف سيدة .. وتبلغ تكلفة المبادرة 112 مليون جنيه

المبادرات الصحية أسهمت في تقليل معدلات الوفاة

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عدد المواطنين المترددين على المبادرات الرئاسية والتي وصلت إلى أكثر من 101,498,747 زيارة، بواقع نحو 72 مليون مواطن، لافتًا في تقرير رسمي له الى أن المبادرات الصحية أسهمت في خفض معدلات الوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة وتغير المفهوم الصحي لدى المواطنين وخلق ثقة بين المواطن والدولة مرة أخري.