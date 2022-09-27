سمير: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع إسبانيا إلى 2.7 مليار يورو

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن إسبانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تخطى حجم التجارة بين البلدين 2.7 مليار يورو في عام 2021، بزيادة 600 مليون يورو عن عام 2020، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى إسبانيا مليارًا و192 مليون يورو خلال عام 2021، مقارنة بـ659 مليون يورو في عام 2020، بنسبة زيادة 80.5%.

وأوضح سمير أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 826 مليون يورو، مؤكدًا أن «مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية».

وفي افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا، الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، بحضور تشيانا مينديز، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، والبارو ايرانثو جوتييريث، سفير أسبانيا في القاهرة، وممثلين عن عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الأسبانية والمصرية، ألقى الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، الكلمة الافتتاحية، نيابة عن وزير التجارة والصناعة.

وشدد سمير في الكلمة، على قوة العلاقات بين مصر وإسبانيا، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، أولها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا في عام 2015، واستقبال القاهرة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، في ديسمبر الماضي، ما ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبها، قالت تشيانا مينديز، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، إن مصر حليف استراتيجي لاسبانيا في المنطقة، مشيرةً إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات بين الجانبين لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي والاستثماري.

وقال البارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا في القاهرة إن «هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر»، لافتًا إلى وضع الحكومة الإسبانية خريطة طريق لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.