رئيس «القومي للحضارة» وسفير إسبانيا بالقاهرة يفتتحان معرضا للصور الأرشيفية

يفتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وAlvaro Iranzo سفير إسبانيا بالقاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم، معرضًا للصور الأرشيفية بعنوان «رحلات التفتيش على المواقع الأثرية في صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا»، الذي يجري تنظيمه بالتعاون بين المتحف وسفارة إسبانيا في القاهرة.

وعلى هامش المعرض، سيجرى تنظيم ندوة علمية بين مجموعة من علماء الآثار المصريين والإسبان، حول تاريخ أعمال البعثات الأثرية الإسبانية في صعيد مصر وأهم الاكتشافات التي تمت بها.

المعرض يضم عددًا من مجموعة إدوارد تودا إي جويل

وأوضح «غنيم»، أن المعرض يضم عددًا من الصور من مجموعة إدوارد تودا إي جويل، الذي شغل منصب نائب القنصل الإسباني في القاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886، لافتا إلى أن هذه الصور تعد توثيقا لعمل مصلحة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أن إقامة هذا المعرض يعد أحد أوجه التعاون القائمة بين المتحف ودولة إسبانيا، مشيرا إلى ضرورة استثمار هذا التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين وتبادل الخبرات في كافة المجالات بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه بدءًا من غد الخميس، وحتى يوم 30 سبتمبر 2022.