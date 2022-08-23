«تسويق السياحة»: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تسير 12 رحلة للأقصر أسبوعيا

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثفافية، عن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، لاسيما الأقصر.

وذكر «عثمان»، أن محافظة الأقصر تستقبل حاليا نحو 12 رحلة طيران أسبوعية من كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بواقع 8 رحلات من إسبانيا، ورحلتين من إيطاليا، ومثلهما من فرنسا، فضلا عن رحلات قادمة من بعض الدول الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

زيادة عدد الرحلات الوافدة للأقصر الشهر المقبل

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثفافية لـ«الوطن»، أن الرحلات الوافدة للأقصر سيزيد عددها بداية من شهر سبتمبر المقبل، خاصة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن شركات السياحة الأمريكية قررت زيادة رحلاتها إلى المدن الأثرية المصرية لاسيما الأقصر، بعد نجاح معرض الآثار المصرية «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام حاليا بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية.

85 فندقا عائما يعمل بين الأقصر وأسوان

وأشار «عثمان» إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان والتي تستقبل السياح حاليا بلغ عددها نحو 85 فندقا، لافتا إلى أن هناك انتعاشة حاليا في الرحلات النيلية. وتابع «غالبية السياح القادمين لزيارة الأقصر وأسوان حاليا يفضلون الإقامة بالفنادق العائمة».

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن معدلات رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها للسياح الموجودين بالغردقة لزيارة الأقصر عبر الطرق البرية بدأت في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أعداد الرحلات السياحية البرية اليومية القادمة من الغردقة إلى الأقصر خلال الشهور المقبلة.

يشار إلى أنه يتم تنظيم رحلات يومية للسياح المتواجدين بالغردقة إلى الأقصر لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة دون الإقامة بها، ويتراوح عددهم بين 400 إلى 700 سائح.