إصابة شاب بلدغة عقرب في البرلس بكفر الشيخ

تعرض شاب مقيم بقرية مرتضى التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، للدغة عقرب، وجرى نقله إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعه تحت الملاحظة لحين تماثله للشفاء.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي، بوصول شاب مصاب بلدغة عقرب في إصبع القدم اليمنى، وذلك بقرية مرتضى التابعة لدائرة المركز.

المصاب في منتصف العقد الرابع

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البرلس، تبين أن المصاب يدعى «ع. ا. م. ع. ا»، 34 عاماً، مقيم بقرية مرتضى التابعة لدائرة المركز، حيث هاجمه العقرب وقام بلدغه في إصبع قدمه اليمنى ليقوم على الفور بالتوجه لمستشفى بلطيم النموذجي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على المصل المضاد.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم إداري مركز شرطة البرلس، وجار العرض على جهات التحقيق.