فنانات يدعمن حملة «العودة للمدارس».. بينهن يسرا اللوزي وميرنا جميل

انطلاقًا من الدور الاجتماعي للفن، حرص عدد من الفنانات والإعلاميات على المشاركة والدعم في حملة مؤسسة مصر الخير «العودة للمدارس» التي أطلقتها المؤسسة للعام الرابع على التوالي، بهدف دعم أبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، ومساعدتهم في استكمال مشوار تعليمهم في المراحل الدراسية.

فنانات يدعمن حملة «العودة للمدارس»

وجاءت في مقدمة الإعلاميات اللاتي حرصن على نشر فيديوهات لدعم الحملة، ودعوة الجميع للتبرع لها، كل من الإعلامية فاطمة مصطفى، وسالي فؤاد، وهبة الأباصيري، فيما حثت كل من الفنانات يسرا اللوزي، وديانا هشام، وميرنا جميل، ونور قدري، وأميرة فراج، الجمهور على المساهمة في إسعاد طلاب وأبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية عبر التبرع بسهم قيمته 200 جنيه في حملة «العودة للمدارس» التي توجهه مؤسسة «مصر الخير» لأكثر من بند في حملة التعليم.

رسائل الفنانات عن حملة «العودة للمدارس»

وتضمنت كلمات ورسائل الإعلاميات والفنانات دعوات للجمهور قالوا فيها: «قربنا على موسم دخول المدارس، وكلنا عارفين إن المستلزمات المدرسية سعرها غالي للغاية، وفيه عائلات لا تستطيع توفيرها لأولادها، حتى شنطة المدرسة غير قادرين على توفيرها، وهنا ييجي دوري ودورك إننا نفرحهم، إننا نحقق لهم جزء من السعادة وهم راجعين للمدرسة تاني، وده من خلال تبرعك مع مؤسسة «مصر الخير» بشنطة مدرسية قيمتها 200 جنيه، فيها كل حاجة ممكن يحتاجوها وتخليهم يدخلوا المدرسة وهم مبسوطين، من المقلمة للكراسة، اتبرع بصدقتك مع مؤسسة «مصر الخير» من خلال الموقع الإلكتروني، أو الأبليكشن، أو كلمهم على رقمهم 16140 أومن خلال التبرع على رقم حسابهم 100100، من جميع فروع البنوك المصرية، البداية تبدأ من التعليم وفرح طفل بشنطة مدرسية مع مؤسسة «مصر الخير»، وحقق أمانيهم.

بينما أذاعت الإعلاميات والفنانات فيديوهات على صفحاتهن على إنستجرام، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهن يقرأن رسائل مكتوبة أرسلت لهن حملت أمنيات عدد من الطلاب وأبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية للتبرع لهن.