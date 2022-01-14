يسرا اللوزي تحذر من صفحة تستغل اسمها في أعمال نصب: أنا مش مسؤولة

حذرت الفنانة يسرا اللوزي، من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنتحل اسمها وصفتها، وتدعو المواطنين إلى التبرع لأعمال الخير، إذ نشرت عبر حساباتها الرسمية، لقطات مصورة من تلك الصفحة المزيفة التي تستغل اسمها في أعمال النصب، تحت راية الخير.

يسرا اللوزي تحذر من النصب باسمها

كتبت يسرا اللوزي، في تحذيرها: «برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة، وعدم التبرع، عشان ده نصب واحتيال.. ليس لدي أي صفحات أخرى على فيسبوك، ولم أطالب بأي تبرعات، ولست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية، قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتي، شكرا للجميع».

رد فعل سريع من الصفحة المزيفة

كانت إحدى الصفحات، تحمل اسم يسرا اللوزي، نشرت مساء أمس، منشورا، كتبت خلاله: «ربنا يجعلنا دايما متجمعين في الخير، عاملة حملة تبرعات، اللي حابب يشارك يسيب كومنت بـ(هشارك)، أنا عارفة أنكم في ضهري، وأنا دايما في ضهركم ومعاكم، ودايما هنفضل مع بعض، بحبكم جدا والله، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، يا أحلى ناس في حياتي».

وبعد رسالة التحذير التي نشرتها الفنانة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حذف الصفحة المزيفة التي تستغل اسمها، منشور طلب التبرعات، خوفا من التعرض للإغلاق، بسبب كثرة البلاغات على الصفحة.

أحدث أعمال يسرا اللوزي

عرض مؤخرا للفنانة، يسرا اللوزي فيلم «المحكمة»، مع نجلاء بدر ووصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح وصابرين وفتحي عبد الوهاب ومايان السيد وجميلة عوض وأحمد داش وغادة عادل وكريم عفيفي ومحمد علي رزق، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وتنتظر يسرا، في الوقت الحالي، عرض فيلم «العنكبوت»، مع أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي ووريم مصطفى ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح ورامز أمير وأكرم الشرقاوي ومحمود غريب، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

وتدور أحداثه حول تجارة المخدرات، وبالتحديد تاجر مخدرات يصنع مواد مخدرة جديدة، يطرحها في السوق لإفساد الشباب، ويدخل في الكثير من المطاردات مع الشرطة.