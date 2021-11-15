يسرا اللوزي في صدمة بعد رحيل والدها (صور)

ظهرت الفنانة الشابة يسرا اللوزي، أثناء دفن جثمان والدها المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، وحيدة وهي في حالة من الصدمة، والذعر، والتي جائت نتيجة لفقدان والدها.

غياب الفنانين عن جنازة المخرج الراحل محمود اللوزي

وأظهرت جنازة الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، غياب عدد كبير من الفنانين، بينما على الجانب الآخر حضر عدد من أصدقائه وتلاميذه.

جنازة المخرج الراحل محمود اللوزي بمسجد الزمالك

وكانت جنازة المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، تمت إقامتها قبل قليل بمسجد الزمالك، بجاني ساقية الصاوي، وذلك بحسب ما أعلن ياسين مارديني، والذي يُعد ابن شقيق زوجة الفنان الراحل محمود اللوزي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «صلاة الجنازة على جثمان زوج عمتي، ستكون عقب صلاة الظهر بالزمالك».

المنتج محمد العدل يعلن وفاة محمود اللوزي

ويذكر أن المخرج الراحل محمود اللوزي، توفي منذ قليل عن عمر يناهز 63 عاماً، بحسب ما أعلنه المنتج محمد العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد العدل ينعي محمود اللوزي بكلام مؤثر

ونشر المنتج محمد العدل، صورة المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وعلق عليها، قائلاً: «محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي، الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا».

إنجي وجدان تنعي الراحل محمود اللوزي

وقامت الفنانة إنجي وجدان، بنعي المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نشرت صورة له، وعلقت عليها: «إلى اللقاء يا لوزي.. الراجل ده علمني كتير و كان صديق و هو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل.. هتوحشنا يا لوزي.. بحبك».