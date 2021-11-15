غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج محمود اللوزي والد يسرا

أُقيمت قبل قليل صلاة الجنازة على جثمان المخرج الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، بمسجد الزمالك بجانب ساقية الصاوي.

نجوم الفن يتغيبون في جنازة محمود اللوزي

وشهدت جنازة المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، غياب نجوم الفن، وحضور عدد كبير من أصدقاء الراحل وتلاميذه.

ومن المقرر أن يُدفن المخرج الراحل محمود اللوزي، والد النجمة يسرا اللوزي، في مقابر الأسرة بمدافن مدينة 6 أكتوبر اليوم.

وفاة محمود اللوزي عن عمر يناهز 63 عاماً

وتوفي المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 63 عاماً، وذلك وفق ما أعلنه المنتج محمد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد العدل يعلن وفاة محمود اللوزي

ونشر المنتج محمد العدل، عبر حسابه على موق «فيس بوك»، صورة المخرج الراحل محمود اللوزي، وكتب عليها: «محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي، الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا».

فتحي عبد الوهاب ينعي محمود اللوزي

كما قام بنعيه الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك عن طريق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره لصوره له، معلقاً عليها: «وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفر له».

بدايات محمود اللوزي

ويُعد المخرج الراحل محمود اللوزي، أستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ولد في 9 سبتمبر عام 1958، كما يُعد والد الممثلة الشابة يسرا اللوزي.

استطاع في بداياته أن يعمل في مجال التمثيل لفترة من الوقت، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا ولكنه عاد مرة أخرى مع ابنته، ليعمل بعد ذلك في الإخراج، خاض الكثير من التجارب، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له