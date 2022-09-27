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«السياحة»: علم المصريات بدأ بالخارج وساهم في زيادة أعداد السائحين

كتب:

هاجر عمر
04:16 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة

سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة

دعت الدكتور سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، المصريين والأسر المصرية، باصطحاب أبنائهم لزيارة الآثار المصرية، التي جرى إتاحتها مجانًا بمناسبة مرور 200 عام على نشأة علم المصريات، متابعة أن «الزيارة مفتوحة لجميع المصريين، وفرصة يستفيدوا منها ويتفرجوا على تاريخ بلدهم».

إنشاء علم المصريات بالخارج   

وأضافت «بهجت» في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن تاريخ علم المصريات يرجع للتاريخ الذي تم فيه اكتشاف حجر رشيد، وفك رموز اللغة المصرية القديمة، على يد العالم الفرنسي شامبليون، لافتة إلى أن إنشاء علم المصريات جرى بالخارج.

علم المصريات يدرس بالجامعات الأجنبية

أوضحت المتحدث الرسمي بإسم وزارة السياحة، أن المستشرقين الذين كانوا يترددون على مصر، هم من أبتكروا هذا العلم، وبناء عليه أصبح علم يدرس بالجامعات الأجنبية وبه العديد من التخصصات، مشيرة إلى دور هذا العلم في زيادة أعداد السائحين من مختلف أنحاء العالم.

مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لها علم باسمها

وكشفت «بهجت»، أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لها علم باسمها، وهو علم المصريات، مؤكدة أن هذا الأمر ليس له مثيل بكل أنحاء العالم.

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