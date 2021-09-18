هل قصر كليوباترا أسفل مياه الإسكندرية؟.. باحث في علم المصريات يجيب

أجاب الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، عن العديد من الأسئلة التي تُطرح بشأن مكان قصر كليوباترا وقصر الإسكندر، ومدى صحة وجودهما أسفل مياه البحر المتوسط في الإسكندرية، قائلاً إنَّه ليس كل تمثال من الرخام لسيدة في الإسكندرية تكون الملكة كليوباترا السابعة.

هل مومياء كليوباترا السابعة في الإسكندرية ؟

وأضاف «الشماع»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت: «هل توجد بقايا لكليوباترا في الإسكندرية؟ بالتأكيد، هل تم اكتشاف مومياء كليوباترا السابعة؟ لأ ولسة واحدة عمالة تحفر في أبوصير في غرب الإسكندرية قريب من الساحل بقالها سنين وبتطلع حاجات صغيرة، لكن كليوباترا بتقول لحد دلوقتي لأ».

فكرة إنشاء متحف زجاجي أسفل المياه هايلة

وأشار إلى أنه يؤيد فكرة إنشاء متحف أسفل المياه: «كان فيه عندي طالبة إسكندرانية من سنين قالت لي مشروعي للتخرج كده قول لي رأيك فيه، فقلت لها مشروعك هايل وهيبقى مصري لو اتعمل كوريدور بالزجاج، والتذكرة بـ30 جنيه».

أسطول نابليون غارق بالقرب من أبوقير

ولفت إلى أن مياه البحر الأحمر والمتوسط في مصر تزخر بالعديد من الآثار أسفلها، منوهًا بأن الآثار لا تقتصر على الآثار المصرية القديمة بل توجد آثار لسفن غارقة في البحر الأحمر، كما توجد طائرات وأدوات حربية من الحرب العالمية غارقة في الميناء الصغير بالقرب من منطقة السلسلة، وأسطول نابليون بالقرب من أبوقير.

حقيقة وجود أهرامات وأبوالهول في المريخ

وعن حقيقة وجود أهرامات و«أبوالهول المريخي» على سطح كوكب المريخ، قال إن هذا الكلام غير حقيقي فعندما جرى تصوير صورة في المريخ أظهرت وجود مجسم يشبه وجه أبوالهول وبجواره أهرامات صغيرة ولكن عندما صوروه من زاوية أخرى وجدوا أن كل ذلك عبارة عن ظلال.