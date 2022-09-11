«الأعلى للآثار»: نحتفل بمرور 200 عام على وضع علم المصريات

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن عام 2022، مميز في القطاع بشكل كبير، مشيرا إلى الاحتفال بمرور 200 عام على وضع علم المصريات، مرورا بفك رموز حجر رشيد، التي جرت عام 1799، وكان يضم الحجر 3 كتابات مختلفة، وكذا مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في 4 نوفمبر 1922.

وزيري: فتح كل المتاحف والمعابد 27 سبتمبر مجانا

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه يوم 27 سبتمبر، تقرر فتح المتاحف مجانا أمام الزائرين العرب والمصريين والأجانب المقيمين على أرض مصر، وفق إدارة المجلس الأعلى للأثار.

وزيري: اكتشاف آثار أذهلت دول العالم

أوضح أن هناك معارض مؤقتة في جميع المتاحف، التي ستستمر وصولا ليوم 27 سبتمبر من العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 250 بعثة أجنبية، تعمل في مصر من كل جنسيات العالم، وخلال الـ5 سنوات الماضية نجحت البعثات المصرية في الكثير من الاكتشافات، حيث جرى اكتشاف الكثير من الأثار التي أذهلت كافة دول العالم.

وأكد أنه جرى البدء في الموسم السادس للاستكشافات في منطقة سقارة بالجيزة، منذ يوم 1 سبتمبر الجاري، ومن ثم فقد ظهر مع المستكشفين بعضا من الأواني الفخارية وبداخلها جبن بيضاء، وكانت تسمي بالهيروغليفية «حرم»، «أغلب الظن أن الجبن دي من جبن الماعز، وتعود للعصر المتأخر أي الأسرة الـ26، وكان اكتشافا مبشرا».

وتابع: «المصري القديم كان يجفف السمك ويحفظ اللحمة ويستعين بالبقوليات سوء كان العدس أو الفول أو القمح، وشوفنا كل الخضراوات كالخس، وتلك المأكولات كانت محببة جدا لدى المصري القديم».