«رواد علم المصريات» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، كتاب بعنوان «رواد علم المصريات ولصوص الآثار المصرية» من تأليف دكتور محمد أبو الفتوح غنيم.

يهدف هذا الكتاب إلى تعريف القارئ واستجلاء الصورة له عمن كان لهم الفضل على الآثار المصرية في مجال الدراسات الأثرية المختلفة من لغة وعمارة وفنون وحياة وتحضر ، وفي مجال التنقيب والكشف الأثري من أجانب ومصريين. وكذلك ممن سعوا إلى الثراء والشهرة على حساب الآثار المصرية وكان لهم يد في سرقة الكثير من آثار مصر القديمة، وكيف كان حقل الآثار يدار في الحقبة منذ إعلان الفرنسي شامبليون فك رموز اللغة المصرية القديمة، حيث تعد تلك الحقبة حساسة صاحبها موجة محمومة من التنقيب عن الآثار المصرية ، وذلك في أسلوب مبسط.

موضوعات كتاب «رواد علم المصريات»

وتناول الكتاب كل شخصية من تلك الشخصيات مع إلقاء الضوء على النشأة والمؤهلات العلمية والتعليمية والأقدار أو الظروف التي قادت كل شخصية إلى العمل في حقل الآثار المصرية اوغ القدوم إلى مصر .ومن هؤلاء فرانسوا شامبليون ، برناردينو دروفيتي ، هنري سولت ، جاستون ماسبيرو ، وغيرهم.

كما أصدرت الهيئة، في سلسلة الثقافة الشعبية كتاب للراحل د.سميح شعلان الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، والكتاب بعنوان "مدخل لدراسة العادات الشعبية.. أسس نظرية ودراسات ميدانية.

الكتاب ينقسم إلى 3 أبواب

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وعدة فصول ، يتناول الباب الأول موضوعات المأثورات الشعبية وتحديد ملامحها وتعريفاتها.

أما الباب الثاني فقد اهتم بالعادات الشعبية بين المفهوم والاتجاهات المنهجية ، والقضايا النظرية ، وهو طرح مؤسس لفهم العادات من خلال التعاريف المختلفة لها. كما يعرض هذا الباب في فصوله للمناهج العلمية الحديثة التي استعان بها باحثو هذا المجال لتسير وجهتهم وتحدد اتجاههم.

والباب الثالث يعرض تصور الراحل عن الموضوعات الرئيسية والفرعية للعادات الشعبية.

كما يتضمن الكتاب عرض لدراسات ميدانية أجراها الراحل د.سميح شعلان ، في مجتمعات مصرية مختلفة وفي موضوعات تثبت شدة العلاقات بين العادات الشعبية وغيرها من موضوعات علم الفولكلور.