«الحجر الزراعي»: افتتحنا 70 سوقا في أكثر من 30 دولة خلال 5 سنوات

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن افتتاح 70 سوقا مصرية في أكثر من 30 دولة، خلال السنوات الـ5 الماضية.

ولفت العطار، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، إلى أنه كلما زادت رقابة الحجر الزراعي على المنتجات الزراعية، تحسنت سمعتها عالميًا، مشيرا إلى أن الحجر هو الجهة المسؤولة عن فتح الأسواق الجديدة للحاصلات الزراعية بالخارج.

وشدد على أن الصادرات الزراعية تمثل محورا مهما من التنمية المستدامة، وتسهم في تعظيم نصيب البلاد من العملة الصعبة، باعتبارها عامل مؤثر ومباشر في دفع عجلة العمل بالاقتصاد القومي.

تشجيع القيادة السياسية للمزارعين انعكس على زيادة الإنتاج

وأكمل: القيادة السياسية تدرك جيدًا أهمية الصادرات الزراعية، لضمان تحسن الاقتصاد المصري بصورة مستمرة، وتوفير العملة الصعبة، لذلك جاءت توجيهاتها بتشجيع المزارع المصري على زيادة الإنتاج والاستمرار بالزراعة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على السوق المحلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دور الحجر الزراعي في مطابقة المنتجات الزراعية للمواصفات العالمية

واستطرد: الحجر الزراعي يختص بفحص كل المنتجات الزراعية والرقابة عليها، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، واشتراطات الدول المستوردة، فضلًا عن تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، لضمان خلو المنتجات من أي آفات، وضمان أن تكون المنتجات الزراعية مطابقة للمواصفات العالمية.