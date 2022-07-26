«المركزي للمبيدات»: تحليل 60 ألف عينة من الصادرات الزراعية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعمل المركزي للمبيدات بمواصلة برنامج الجودة داخل المعمل ضمن خطة الحكومة للحفاظ على صحة المصريين وضرورة حصولهم على غذاء آمن.

الزراعة تؤكد على المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تم التأكيد على تطبيق اختبارات تحقق ضرورة أن تكون المنتجات الزراعية خالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى تحقيقا لسياسة الدولة بزيادة الصادرات الزراعية وضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أنه تم تحليل أكثر من 60 ألف عينة من منتجات الصادرات الزراعية خلال العام الحالي 2022 وحتي تاريخه.

وأضاف «عبدالسلام»، أن المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات نجح في تحليل العينات المطلوبة من الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير والسوق المحلي وكذلك الغذاء المستورد منذ انطلاق العمل به، مشيرا إلى الدعم غير المسبوق لإنجاز مهمته لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات ووفقا لأحدث التجهيزات العالمية، ليكون أحد الصروح العلمية الكبرى لدعم عملية الصادرات الزراعية المصرية التي تشهد إقبالا متزايداً من معظم دول العالم.

«عبدالسلام»: هدفنا الحفاظ على صحة المصريين

وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الدور الهام للمركز الوطني هو الحفاظ على صحة المصريين ببرامج التقصي للسوق المحلي والتأكد من مطابقة الحاصلات الزراعية المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية القياسية موضحا أننا نستهدف استيعاب الطلب المتواصل من المصدرين على خدمات تحليل متبقيات المبيدات والملوثات، للمساهمة في الرؤية الطموحة التي وضعتها وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية التي تتجاوز 5 ملايين طن سنويا وللحفاظ على سمعتها الطيبة في الخارج، وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار «شكر عبدالسلام»، إلى مشاركة المركز في مراقبة سلامة الواردات الغذائية بتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بها لحماية الإنسان من الأغذية المستوردة الملوثة موضحا أنه مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة العالمية بما يضمن جودة التحاليل على المستوى الدولي.

ولفت مدير المعمل المركزي للمبيدات، إلى أن المعامل التابعة تقوم بتحليل أكثر من 450 مركب من المبيدات بمستوى يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية، وتحليل السموم الفطريةا«لأفلاتوكسين» في الأغذية والحبوب، وتحليل العناصر والمعادن الثقيله في الأغذية وعناصر البيئة.

تجديد الاعتماد الدولي لقسم متبقيات المبيدات وتلوث البيئة

وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم تجديد الاعتماد الدولي لقسم متبقيات المبيدات وتلوث البيئة طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025 في مجال تقدير متبقيات المبيدات لـ450 مركبا، وكذلك تم الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للمبيدات طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025 في مجال تقدير السموم الفطرية في الحبوب والمكسرات، واستمرار الاعتماد الدولي لقسم بحوث مستحضرات المبيدات طبقا للمواصفة الدولية ISO- 17025.

وأشار « شكر عبد السلام»، إلى أن هناك تنسيق وتعاون وتكامل بين المعامل التابعة لوزارة الزراعة من أجل خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني وأن المعمل المركزي للمبيدات يقوم بدور محوري في توفير البيانات من خلال تقارير فنيه موثقة بالنتائج المتحصل علىها من عملية الرصد وكافة التحاليل الأخرى لاطلاع القيادة السياسية ومتخذي القرار على الوضع الحقيقي للمنتجات الزراعية المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور فرج ملهط، المدير الفني للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات التابع للمعمل المركزي للمبيدات أن المعمل يسعى بكل جهد لتحقيق الكفاءة في تنفيذ برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى السموم الفطرية والمعادن الثقيلة حيث يوجد برامج رصد موجهة الي منتجات الخضر والفاكهة وبرامج رصد موجهة الي محاصيل الحبوب وبرامج أخرى أيضا.

وأضاف «ملهط»، أنه تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة في مجال التحاليل وهي «الكروماتوجرافي» وأجهزة هضم العينات، كما أنه معتمد في تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية الأكثر من 450 مركبا بمستوى فائق الدقة وتحليل السموم الفطرية وتحليل العناصر والمعادن الثقيلة.