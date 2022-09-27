أرقام العمارات الجاهزة للتسليم بمشروع عرب العليقات في القليوبية

بدأت مديرية الإسكان بالقليوبية، اليوم، إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعي، في مركز الخانكة والتي كانت شهدت مشكلات في التسليم بوقت سابق، بعد تعثر الشركة المنفذة في تسليم المشروع وتقرر سحب الأعمال وإسنادها لشركة جديدة حتى انتهت من الأعمال المطلوبة.

خريطة العمارات الجاهزة للتسليم في الإسكان الاجتماعي بالقليوبية

أعلن المهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، أن المديرية استقبلت المواطنين المستحقين للوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات مركز الخانكة.

أوضح مدير مديرية الإسكان بالقليوبية بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارات التالية أرقام 38 و79 و55 و59 و66 و90 و92 و82 و83 و84

وناشد مدير مديرية الإسكان بالقليوبية المواطنين المستحقين بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان بمدينه بنها شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء للاستلام.

المستندات المطلوبة

أوضح مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الإجتماعي بالخانكة في عمارات عرب العليقات، هي:

العقد الأصلي للشقة وصورة منه.

بطاقة المواطن وبطاقة الزوجة وصورة منهما.

فيزا بها مبلغ 1300 جنيه.

وأهاب مدير مديرية الإسكان بالقليوبية المواطنين المخصص لهم شقق بالعمارات المعلن عن تسليمها سرعة التوجه للمديرية للاستلام.