"إسكان القليوبية" توصي بإزالة الطوابق المخالفة في 7 عمارات ببنها

أوصت لجنة مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس عبد الله العمري مديري المديرية، بإزالة 7 عقارات مخالفة في مدينة بنها.

وأضاف العمري أن عقار مكون من 11 طابقا في بنها، اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات به، وكونه أصبح خطرا على أمنهم، لافتا إلى أنه بالفحص تبين أن هناك 7 عقارات بالمنطقة حديثة الإنشاء، جميعها ملاصقة لبعضها البعض، إلا أنه حدث انفصال بين 4 عمارات من جهة و3 من جهة أخرى.

وأشار إلى أن جميع العقارات الـ 7 مخالفة، حيث أن هناك 4 عمارات منها حاصلة على ترخيص بـ 7 طوابق، إلا أنها خالفت التراخيص ووصل الارتفاع لـ 13 طابقا، كما أن العمارة محل الشكوى كانت حاصلة على ترخيص بـ6 طوابق، إلا أنها خالفت التراخيص وأصبح ارتفاعها 11 طابقا، وكذلك عمارة أخرى كانت حاصلة على ترخيص بـ 5 طوابق، ووصل الارتفاع بها إلى 8 طوابق.

وتابع العمري، بأن اللجنة الهندسية أوصت في تقريرها بسرعة إزالة الطوابق المخالفة بالعقارات الـ 7، حفاظا على أمن السكان وسلامتهم، لافتا إلى أن غالبية الأدوار بتلك العمارات غير مأهولة بالسكان، وأن الارتفاعات التي تمت بالمخالفة للتراخيص تسببت في حدوث انفصال بين تلك العمارات.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها، بقيادة المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أخلت سكان عقار مكون من 11 طابقا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار، وعلى الفور جرى قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإخلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.