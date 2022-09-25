إقبال على شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي في القليوبية.. اعرف الشروط

استقبلت مكاتب البريد في مختلف أنحاء محافظة القليوبية، المواطنين الراغبين في شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي ضمن الإعلان 16، وبدأ اليوم فتح باب الحجز لذوي الهمم حتي أول أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التقديم لجميع المواطنين اعتبارا من 2 أكتوبر.

وتلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تقريرا من مسؤولي البريد بالمحافظة، حول فتح باب شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان 16 «سكن لكل المصريين».

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم، أن الكراسات متوفرة في كل مكاتب البريد المميكنة بالمدن والأحياء والقرى، ويستطيع الراغبون شرائها بسهولة، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الكراسة متزايد منذ بدء العمل في الثامنة صباحا.

وأضاف المحافظن في بيانه، أنه كلف مسؤولي مكاتب البريد بتوفير استراحات للمواطنين الراغبين في شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي، وتخصيص شبابيك لهذا الغرض، مع اتخاذ كل الإجراءات لوصول الكراسة لهم بكل سهوله ويسر.

وأوضح أن عددا من مكاتب المحافظة ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، ما يسهل الحصول على الكراسات على مدار اليوم منعا للتزاحم.

أماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي

في سياق متصل، كشفت محافظة القليوبية في بيان لها على صفحتها الرسمية، تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان 16، وأماكن وأسعار الوحدات المطروحة لمواطنيها، والتي تتمثل في شقق 90 متر في منطقة عرب العليقات بمشروع الإسكان الاجتماعي في الخانكة، بسعر 194 ألف جنيه للوحدة لمنخفضي الدخل، وذلك للشقة المكونة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وبمقدم حجز 15 ألف جنيه، و200 جنيه لكراسة الشروط، على أن يتم تقسيط ثمن الوحدة على 30 عاما بفائدة متناقصة 3%.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالقليوبية

وأعلنت المحافظة في منشورها، شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، كالتالي:

- لايقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

- لايحق للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- أن يكون المتقدم من أبناء القليوبية.

- الأولوية للعاملين والمقيمين بالقليوبية.

- لايجوز التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير.

- لا يجوز تغيير النشاط من سكني لأي نشاط آخر.

- لايجوز ترك الشقق شاغرة بعد تسلمها.

- أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل.

- لايزيد صافي ربح الأسرة السنوي عن 96 ألف جنيه.

- لايزيد صافي الربح السنوي للأعزب عن 72 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي بالقليوبية

وحددت المحافظة الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

- قسيمة الزواج للمتقدم.

- شهادة ميلاد الأبناء أو الرقم القومي.

- مستندات إثبات الدخل مثبت بها صافي الدخل الشهري.

- مفردات مرتب الزوجه للمتزوجين.

- إقرار بعدم عمل الزوجة في حال كونها ربة منزل لاتعمل.

- إيصال مرافق حديث للوحدة ومكان السكن الحالي.

- مستندات الدخل الإضافية في حالة وجود عمل إضافي.

- شهادة محاسب قانوني معتمد لبيان صافي الدخل لأصحاب المهن والأعمال الحرة.

- طابعة بيانات معاش من التأمينات بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.