14 معلومة عن مرض الكوليرا بعد انتشاره في سوريا.. 338 إصابة و29 وفاة

تواجه سوريا، الدولة التي أنهكتها الحرب، انتشارا خطيرا لمرض الكوليرا، إذ حذرت الأمم المتحدة من تفشيه في البلاد، وأرجع البعض السبب إلى مياه الشرب كونها غير آمنة وملوثة ويعتمد عليها ري المحاصيل.

وأكدت السلطات السورية وفاة 29 شخصا بمرض الكوليرا في البلاد، فيما سجلت وزارة الصحة السورية 338 حالة إصابة بالمرض منذ رصد أولى الإصابات بالمرض أغسطس الماضي.

أغلب الإصابات بالكوليرا في حلب شمال البلاد

وسجلت محافظة حلب فى شمال سوريا 25 حالة وفاة بالكوليرا فضلا عن 230 حالة إصابة.

ووفقا لمسؤولين ينتشر المرض في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأكراد والمعارضة في شمال سوريا وشمال غرب سوريا، وزادت حالات الإصابة المشتبه بها بالكوليرا في شمال شرق سوريا إلى 2092 حالة، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مرض الكوليرا، وفقا لـ«سكاي نيوز» و«بي بي سي».

أبرز المعلومات عن مرض الكوليرا

- الكوليرا التهاب معوي تسببه عصيات جرثومية.

- الإسهال الشديد أبرز أعراض الإصابة بالكوليرا.

- المرض يشكل تحديا أمام الطب الحديث.

- النظافة عنصر مهم للوقاية من مرض الكوليرا فضلا عن اللقاح المضاد.

- الاصابة العادية بالكوليرا قد لا تظهر على المصاب أعراض أو تظهر.

- تؤدي الإصابة الشديدة إلى فقدان خطير للسوائل والأملاح ما يتسبب فى حدوث الوفاة خلال ساعات معدودة.

انتقال العدوى بالكوليرا عن طريق الفم

- تنتقل العدوى بمرض الكوليرا عن طريق الفم بسبب التلوث بفضلات المريض.

- التشخيص الدقيق لا يشكل شرطا لعلاج المصابين بالكوليرا، لأن الأهم علاج الإسهال الشديد ومنح المريض المضاد الحيوى المناسب للحالة.

- نسبة الوفاة بمرض الكوليرا كانت 50 % وتزيد عند الحوامل والأطفال قبل تطوير أنظمة فعالة لتعويض السوائل والأملاح في جسم المريض.

- تنخفض نسبة الوفاة بمرض الكوليرا حال توفر سبل حقن السوائل عن طريق الوريد.

مضاعفات المرض

- الجفاف وهبوط الدورة الدموية أسوأ مضاعفات الإصابة بالكوليرا.

- انخفاض نسبة السكر في الدم والأطفال الأكثر عرضة لهذا الخطر.

- انخفاض مستويات البوتاسيوم والذي يؤثر على القلب ووظائف الأعصاب.

- الفشل الكلوي.