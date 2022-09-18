استدعاء الغنوشي للتحقيق في تهمة إرسال مقاتلين إلى سوريا

أعلنت تونس استدعاء زعيم حزب النهضة في البلاد، راشد الغنوشي للمثول أمام جهات التحقيق، غدا الاثنين، في تهمة إرسال مقاتلين إلى دولة سوريا منذ سنوات قليلة بحسب خبر عاجل ذكرته «رويترز».

ثورة شعبية في تونس تطيح بالإخوان

وشهدت تونس في يوليو 2021 ثورة شعبية أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية، ومثل بعدها راشد الغنوشي 84 عاما إلى تحقيقات معه في يوليو 2022 في تهمة غسيل أموال.

وكانت تونس في عام 2010 أولى الدول العربية التي وقع فيها ما يعرف بثورات الربيع العربي.

استفتاء شعبي في تونس

ونفذ الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد استفتاء شعبيا في البلاد على تغيير الدستور من أجل العمل على منع عودة الإخوان مرة أخرى إلى الحكم سواء من خلال الرئاسة أو البرلمان في البلاد الذي يعاني من أزمات اقتصادية كانت جماعة الإخوان سببا رئيسيا في وقوعها، واضطرت تونس لرفع أسعار الوقود فيها للمرة الرابعة من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.