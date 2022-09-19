قاعدة أمريكية تتعرض للقصف في سوريا.. والعراق يدك وكرا لـ«داعش» بالموصل

شهدت سوريا والعراق، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية كان من أبرزها تعرض أكبر قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، دون وقوع إصابات، فيما قتل عنصران من «الحشد الشعبي» العراقي، في عملية أمنية على وكر لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب الموصل.

وتعرضت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل «العمر النفطي» بريف دير الزور الشرقي شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي مساء أمس الأحد، وقال مصدر سوري لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن الهجوم استهدف القاعدة في المنطقة الخضراء داخل الحقل النفطي.

تصاعد ألسنة اللهب والدخان في منطقة الميدان

وأشار المصدر، إلى استهداف مواقع حساسة، كما تم سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأمريكية، مضيفا أن الهجوم هو الأعنف، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان في منطقة الميدان، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء الى القاعدة، فيما استخدمت القوات الأمريكية الطائرات الحربية فوق «حقل العمر النفطي»، والمنطقة المحيطة به، للاستطلاع

سقوط قذيفتين صاروخيتين في «حلب»

وفي سياق آخر، أعلن نائب رئيس «مركز المصالحة» الروسي في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف، تنفيذ مسلحون من «جبهة النصرة» الإرهابية، 5 هجمات من منطقة التهدئة في «إدلب» شمال غربي البلاد.

وأشار إيجوروف، إلى سقوط قذيفتين صاروخيتين في محافظة «حلب» و3 في «اللاذقية».

وفي العراق، لقي 8 عناصر من «داعش» الإرهابي وعنصران من «الحشد الشعبي» مصرعهم، وأصيب آخرون، في عملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة من الجيش والحشد على وكر للتنظيم المتطرف داخل «جزيرة الحضر» جنوب الموصل شمال البلاد.