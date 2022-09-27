«ضعف مقاومة الأنسولين».. 5 أعراض تظهر على الطفل: الجوع وزيادة الوزن

يشهد العالم اليوم عصرًا جديدًا من الأزمات المرضية التي لم نسمع عن انتشارها من قبل، حيث ارتفعت فيه معدلات إصابات الصغار قبل الكبار بأمراض خطيرة أو أقل خطورة، ومن بين الحالات التي انتشرت مؤخرًا، ما يعرف بـ«ضعف مقاومة الأنسولين» عند الأطفال، الذي أصبح دائرة مرضية يقع فيها الأطفال دون انتباه الآباء والأمهات.

أعراض مرض مقاومة الأنسولين عند الأطفال

الدكتورة نرمين صابر، استشاري التغذية العلاجية، تقول إنّ مرض مقاومة الأنسولين عند الأطفال يشمل إفراز كمية غير مناسبة من الأنسولين لمعدل السكر فى الدم، وعدم استجابة خلايا الجسم له، ما يؤدي إلى سمنة مفرطة وآثار صحية ضارة، مُضيفة أنّ أعراض مقاومة الأنسولين في جسم الطفل تتمثل في الآتي:

ـ ظهور غمقان في رقبة الطفل.

ـ قياس محيط وسط الطفل يكون أعلى من القياس الطبيعي «90 سم».

ـ زيادة مفرطة في الوزن وأوقات شعور الطفل بالجوع.

ـ زيادة معدل التبول.

ـ التناول الزائد للسكريات والحلويات.

الحلويات والمخبوزات تسبب ضعف مقاومة أنسولين للأطفال

أسباب مقاومة الأنسولين عند الأطفال قد تكون غير وراثية ولكنها تتبلور في إطار سوء التغذية وعدم وعي الأمهات بالبرامج الغذائية الصحية للأطفال وفقا لاستشاري التغذية العلاجية: «طبيعة الأكل الغلط بتسبب مقاومة أنسولين، مينفعش حلويات ومخبوزات معظم الوقت، وحالات قليلة بتكون نتيجة وراثية»، مضيفة أنّ الحماية منه يكون أساسها اتباع نظام غذائي صحي للطفل.

الرياضة والوجبات المدرسية الصحية أفضل طرق العلاج

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنّ هناك فرصة للعلاج بشكل كلي من خلال تغيير نمط الأكل وإعداد وجبات غذائية مناسبة تحتوي على ألياف طبيعية في الخضراوات والفواكه، إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل صحي ومُنظم، فضلًا عن دور الأدوية والعلاجات على حسب معدل مقاومة الأنسولين في الجسم بعد إجراء التحاليل اللازمة، وأكدت على ضرورة المتابعة والالتفات للأمر من البداية، لأنّ الطفل إذا تأخر في الكشف، فهو مُعرض أن يُصاب بالداء السكري: «لو ملحقناش الوضع ممكن يجي سكر من النوع التاني».

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي، أوضحت «نرمين» أنّ وجبة الطفل المصاب بمقاومة أنسولين المدرسية لابد أن تشمل عناصر مناسبة لحالته الصحية، أهمها عناصر الخضار والفاكهة مع نصف رغيف من العيش البلدي، والابتعاد عن العيش الفينو والأبيض نهائيًا إلى جانب الحلويات و السكريات والعصائر: «لازم نقلل الحلويات المصنعة، ونعمل حلويات في البيت بسكر خفيف خالص».