خطوات التسجيل في منصة التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا

منصة التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا، هي خدمة حرصت الجامعة على إنشائها من أجل مواكبة التطور الرقمي في العملية التعليمية، حيث تولي جامعة طنطا اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي، وكانت من أولى الجامعات التي أنشأت الحرم الجامعي الذكي.

منصة التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن منصة التحصيل الإلكتروني أطلقتها الجامعة في سبتمبر 2021، لتحويل جميع المعاملات المالية إلى معاملات إلكترونية، تمكن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب من سداد جميع المستحقات المالية إلكترونيا كبديل لطرق الدفع التقليدية، ولا تشترط التواجد الشخصي داخل الحرم الجامعي أو في أماكن محددة لدفع أي رسوم جامعية.

وأضاف رئيس جامعة طنطا لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي دعماً لتوجهات الدولة للتحول الرقمي للتيسير على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في إنهاء الإجراءات المالية دون عناء، ويتم الدفع باستخدام الرقم القومي من خلال قنوات متعددة، مثل نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات.

خطوات التسجيل في منصة التحصيل الإلكتروني

وتتضمن خطوات استخدام منصة التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا التالي:

- الدخول على منصة التحصيل الإلكتروني

- الضغط على منسوبي الجامعة

- كتابة اسم المستخدم والرقم القومي ثم «دخول» يظهر بعد ذلك بيانات الطالب، ويختار الخدمة التي يحتاجها الطالب.