تعرف على جميع خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا

تطبق جامعة المنيا نظام التحصيل الإلكتروني، تفعيلا لسياسة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة في كافة المؤسسات والمصالح العامة والحكومية، حيث يتم تسديد الخدمة حسب الجهة والمسمي المدرج بنظام التحصيل الإلكتروني من خلال هذا الرابط من (هنا).

ونوهت جامعة المنيا أنه في حالة السداد بالخطأ في جهة أخري أو بمسمي أخر بخدمات التحصيل الإلكتروني يتم التواصل مع دليل استخدام الخدمة بوحدة التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا.

وتشمل خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا، الاستعلام عن الدفع، التقارير المالية الخاصة بمسؤولي النظام، تنويهات الطلبات الخاصة بمسؤولي النظام.

ويوفر نظام التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا الوقت والجهد ويتلاشي الأخطاء الحسابية، حيث يقدم العديد من الخدمات ومنها: «خدمات الطلاب، خدمات مركز تكنولوجيا المعلومات، خدمات التعليم المدمج، خدمات المدن الجامعية، مصروفات دراسية للطالب، خدمات الخريجين، خدمات الدراسات العليا، فندق الجامعة، الإدارة الطبية، دار الطباعة والنشر، مصروفات الدراسات العليا، حسابات مركزية، مركز التجارب والبحوث الزراعية، التقارير، شؤون الطلاب المركزية».

كما تشمل خدمات التحصيل الإلكتروني: «استراحة الجامعة بالقاهرة، إدارة الكليات، مركز القياس والتقويم، الإدارة العامة لشؤون الأفراد، مركز رعاية الطفولة، المعمل المركزي، مركز الفنون والآداب والمؤتمرات، إدارة وسائل النقل، مركز السياحة والفنادق، مركز اللغات والترجمة بكلية الألسن، خدمات علاقات ثقافية، مركز اختبارات اللغة الأجنبية، المنشآت الرياضية، كافتيريات الجامعة، مركز الخدمات الإعلامية، مركز البحوث والدراسات الآثرية، إدارة الأمن، الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، مركز التأهيل والتدريب التمريضي، مركز الخدمات العامة للتخصصات النوعية، الحسابات الخاصة المركزية، اختيارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الجدد».