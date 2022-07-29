رابط خدمات التحصيل الإلكتروني لمنسوبي جامعة بنها.. «ادفع من البيت»

تسعي جامعة بنها لتحسين خدماتها الإلكترونية في إطار التحول الرقمي للجامعة، حيث دشنت الجامعة خدمات التحصيل الإلكتروني لمنسوبي الجامعة علي الموقع الرسمي للجامعة، لتفعيل خدمات التحول الرقمي وتماشيًا مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

«الوطن» تستعرض مجالات وطرق التحصيل الإلكتروني لمنسوبي جامعة بنها في كافة المجالات والتخصصات بالجامعة، في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة ضمن خدمات جامعة بنها الإلكترونية.

موقع التحصيل الإلكتروني بجامعة بنها

وتتعدد خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة بنها حيث خصصت الجامعة رابط إليكتروني للإستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة ودفع المتحصلات والمصروفات عليه علي الرابط التالي من هنــــــــــــــــا.

أقسام خدمات التحصيل الإلكتروني جامعة بنها

ووفرت جامعة بنها التحصيل الإلكتروني لعدد من الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسديد الرسوم الخاصة بهم لتلقي الخدمات المختلفة بالجامعة كالتالي:

خدمات طالب مرحلة البكالوريوس

خدمات مرحلة تسجيل دراسات عليا

المستشفي الجامعي ببنها

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

رسم دورة التحول الرقمي

التدريب علي تكنولوجيا المعلومات

الخدمة العامة واللغات الاجنبية

استخراج شهادة تخرج

مقررات الفصل الصيفي

اختبار القدرات

بيان حالة وشهادة قيد وبيان درجات

تحصيل رسوم التحويلات تحصيل رسوم مساعدة

دفع رسوم شهادت التخرج

صندوق البحوث العلمية

وكل هذه الخدمات يتم الدخول عليها من منصة جامعة بنها الرقمية علي الرابط التالي من هنـــــــــا

كانت جامعة بنها قد أعلنت مع ظهور فيروس كورونا الاعتماد بشكل أساسي على خدمات التحول الرقمي، وخصصت رابط للتحصيل الإلكتروني بالجامعة معلنة أن الرابط الحالي، هو الرسمي فقط تفاديا لعلميات النصب والاحتيال من المواقع الإلكترونية المشابهة للمنصة الرسمية، حيث يتم توفير الخدمات لمنسوبي الجامعة لسداد الرسوم المختلفة للدراسة والشهادة والبيانات والدورات المختلفة تخفيفا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.