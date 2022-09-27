«طاقة النواب»: الرئيس يسعى لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تمثل خطوة ضرورية، وتأتي في توقيت حاسم لجذب الاستثمارات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات.

المشاركة في بناء الدولة

وأشار «عوض الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تأكيد الرئيس على مبدأ المشاركة في بناء الدولة من خلال شعار أطلقه اليوم، وهو «بلدنا هتتقدم بينا كلنا»، وهو ما يضع الجميع أمام المسؤولية، ويؤكد دور القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 70% من الاقتصاد المصري.

ولفت النائب إلى إجراء تعديلات تشريعية لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات القومية، ما يوفر فرص عمل كبيرة وضخ دماء في شرايين الاقتصاد المصري.

صياغة خارطة طريق

وأضاف «عوض الله»، أن تأكيدات الرئيس وتوجيهاته أيضا بعقد المؤتمر الاقتصادي تأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤى واستراتيجية بمشاركة كل المشاركين والقطاع الخاص ورجال الصناعة لمواجهة التحديات الراهنة، وكذلك تداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري في ظل استمرار اثار الأزمة الاقتصادية العالمية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار رئيس «طاقة النواب»، إلى أن المؤتمر سيسهم بصورة إيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، في ظل دعم مباشر من الرئيس السيسي على التعاون من أجل حل مشاكل الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص والجميع في بناء مصر الحديثة.

وأوضح أن قطاع البترول والغاز والطاقة يشهد استثمارات ضخمة، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء، وذلك بدعم مباشر من الرئيس بالشراكة مع شركات عالمية واستثمارات لنقل أحدث التكنولوجيا في هذا المجال.