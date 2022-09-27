نائبة بـ«الشيوخ»: التعليم الفني أولى خطوات دعم الاقتصاد الوطني

أكّدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، دور الدولة في حل مشكلات المستثمرين خلال المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم، مضيفة أنَّ القيادة السياسية سعت السنوات الأخيرة إلى الاهتمام بالمنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات وفتح أسواقًا للصادرات المصرية بالخارج.

مراجعة التشريعات لحل مشاكل المستثمرين

وأوضحت النائبة لـ«الوطن»، أنَّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بالغ الأهمية، لا سيما أنَّه وجه بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر، الأمر الذي يتطلب منا كنواب مراجعة التشريعات التي ستسهم في حل هذه المشكلات.

وتابعت: «باعتباري أحد العاملين في قطاع الصناعة في مصر أؤمن بأن القطاع الخاص لديه مساحة حقيقية للعمل، والتوسع فى هذا القطاع سيزيد الاقتصاد المصري قوة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بأثره»، مشددة على أنَّ انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيكون هو اللبنة الحقيقية لتعميق الصناعة المحلية وذلك بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بملف الصناعة والاستثمار.

تدريب وتطوير أداء التعليم الفني

وأشارت إلى أنَّ أولى خطوات الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية هو تدريب وتطوير أداء التعليم الفني في مصر، وهذا ما تعمل عليه الآن وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي، سواء من خلال تأهيل الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني أو إدماجهم في برامج لدعمهم بأحدث الوسائل العلمية والتقنية المستخدمة في العالم، لافتة إلى أنَّ تدريب عمالة مهرة سيسهم في دعم ملف الاقتصاد الوطني، وهو ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة لدعم التعليم الفني في مصر.

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد توجه اليوم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لافتتاح عدد من المشروعات القومية.