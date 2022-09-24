سامح شكري: الحرب الروسية الأوكرانية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعرب عن تمسكها بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقًا لإعلان سرت، كما ذكر أن اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية فاق من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة كورونا، ومع استمرار الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة باتت الدول النامية تواجه تزايدًا متناميًا في الأعباء الملقاة على عاتقها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية، وتفاقم العجز في الموازنات العامة.

إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة

وأضاف «شكري»، خلال كلمه له في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أنه أصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.