رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سامح شكري: الحرب الروسية الأوكرانية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية

كتب:

محمود البدوي
10:23 م | السبت 24 سبتمبر 2022
السفير سامح شكري

السفير سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعرب عن تمسكها بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقًا لإعلان سرت، كما ذكر أن اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية فاق من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة كورونا، ومع استمرار الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة باتت الدول النامية تواجه تزايدًا متناميًا في الأعباء الملقاة على عاتقها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية، وتفاقم العجز في الموازنات العامة.

إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة

وأضاف «شكري»، خلال كلمه له في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أنه أصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.

اقرأ المزيد:

سامح شكري يستقبل وزير المناخ الدنماركي لمناقشة تحضيرات «COP27»

سامح شكري: أفريقيا بها فرص واعدة وإمكانيات اقتصادية هائلة

سامح شكري: الأمن المائي أحد أهم تحديات تواجه عالمنا اليوم

سامح شكري: منطقتنا عانت طويلا.. والعالم في أشد الحاجة للتضامن
بقلم محمود البدوي