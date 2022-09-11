النائب أيمن محسب بعد اختياره مقررا بالحوار الوطني: خطوة مهمة نحو الإصلاح

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باختياره مقررا للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بالحوار الوطني، مؤكدا أن اختياره لهذه المهمة مسؤولية كبيرة، موجها الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على ثقتهم واختيارهم له لأداء هذه المهمة الوطنية، التي تأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الشكر للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على ترشيحه له للجنة الحوار الوطني، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظنه، وأن يقدم ما في وسعه لخدمة الوطن.

خطوة نحو الإصلاح السياسي

وقال «محسب»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار الوطني هو خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع، بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية، للمشاركة في صناعة المستقبل، من خلال تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وتقديم أطروحات من شأنها المساهمة في حل مشكلات المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الاستثمار أحد أولويات الدولة المصرية، حيث تعمل الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي على تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض مصر، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.

المجال مفتوح أمام كافة الأفكار

وأكد «محسب»، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصر، مشيرا إلى أن المجال مفتوحا أمام الجميع، لطرح أفكار في جميع القضايا المطروحة على مائدة الحوار، ومناقشتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، وهي القاعدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دعوته للقوى السياسية لعقد حوار وطني جامع.

ولفت «محسب»، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في إنهاء التجهيزات الخاصة بالحوار الوطني باحترافية شديدة، من خلال وضع لائحة عمل داخلية، ومدونة سلوك تحكم قواعد الحوار، وتحديد محاور الحوار الثلاثة الأساسية، على أن يتكون كل محور من عدد من القضايا التي طرحتها الرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية.

وشدد الدكتور أيمن محسب، أن جودة التجهيزات ستنعكس بكل تأكيد على مسار الحوار، مطالبا الجميع بالتصدي لحملات التشكيك في جدوى الحوار، قائلا: «الحوار تم بدعوة من رأس الدولة، وهو الضامن الوحيد لنجاح هذا الحوار، لذلك علينا جميعا العمل من أجل الوصول إلى مخرجات يمكن الاستفادة منها، لعبور التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية».