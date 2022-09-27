غلق منشأتين مخالفتين في كفر الشيخ.. إحداهما أكاديمية للتمريض

أعلنت محافظة كفر الشيخ، غلق منشأتين الأولى أكاديمية «ا.ا» للتمريض بكفر الشيخ، والثانية أكاديمية «م.ص.2»، وذلك بناءً على لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي توجهت لمقر المنشأتين، وأعدت تقريراً انتهت فيه إلى التوصية بإصدار قرار وزاري بالغلق للمقرين، وحمل القرارين الوزاريين رقم 3543 لسنة 2022ن، و3682 لسنة 2022م، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيالهما.

مخالفات المنشأة الأولى

وكانت المنشأة الأولى أعلنت توقيع بروتوكول تعاون مع أحد الأطباء بالمحافظة وأحد مستشفيات الجراحة، لتدريب طلبتها في بغرفة العمليات، وادعت قبولها للحاصلين على الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والمعاهد المتوسطة وخريجي الكليات، ولا يشترط السن ولا سنوات التخرج، كما أدعت إمكانيتها تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر بالإضافة إلى إدعائها بإعطاء شهادة معتمدة.

مخالفات المنشأة الثانية

أما المنشأة الثانية، فأعلنت عبر صفحات التواصل الاجتماعي قبول دفعة جديدة للتمريض الخاص، والتدريب بأحد المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ، في تخصصات العلوم الإدارية، والرعاية الصحية، والتمريض، والتنمية البشرية، والمساحة، والسكرتارية، وفني تحاليل، وفني أشعة.