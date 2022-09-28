خبير اقتصادي: حلم 100 مليار دولار قيمة صادرات يتطلب جهدا وإنتاجا

اهتمام كبير توليه الدولة للاقتصاد، وتحديدا الاستثمار ورجال الأعمال، لما يحققه هذا القطاع من مميزات كبيرة ومكاسب للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وضخ رؤوس الأموال، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تعاون الدولة مع رجال الأعمال لإزالة جميع المعوقات التي يواجهها المستثمرون، وأن استهداف الدولة لتحقيق 100 مليار دولار من التصدير رقم ليس بالكبير، خاصة على دولة تعداد سكانها يصل إلى نحو 104 ملايين نسمة، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده بعد أيام يعتبر فرصة جيدة لعرض مشكلات المستثمرين.

السيسي: مشكلات المستثمرين ليست عيبا للدولة

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، إن مشكلات المستثمرين ليست عيبًا للدولة أو الحكومة، وعرضها يكون من أجل الوصول إلى حلول، مضيفًا أن كل مشروع يُدشن هو يمثل دخلا إضافيا للدولة، ويُستهدف منه استيعاب الحجم الكبير للعمالة المصرية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حديث الرئيس السيسي مهم جدًا لتناوله عديدا من النقاط، أبرزها التعاون بين الدولة ومؤسساتها في السعي لحل مشكلات المصنعين والمستوردين، والعمل بشكل أكبر على توطين الصناعة، حيث إن الفترة الماضية واجه عديد من المصانع بعض المشكلات في توفير مستلزمات الإنتاج، وبالتالي مع توفيره يساهم ذلك في عودة هذه عمل المصانع للتشغيل، ما يساعد في توصيل مصر لمستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي.

الإدريسي: نتمنى مشاركة الخبراء في المؤتمر الاقتصادي بجانب رجال الأعمال

وأضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أن العمل على استراتيجية الإنتاج نحو التصدير، للوصول إلى حلم 100 مليار دولار كقيمة للصادرات، ما يتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج، وينعكس ذلك على توافر فرص العمل وقلة معدلات البطالة، وتراجع وانخفاض الأسعار نتيجة لزيادة الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيناقش وجهات نظر مختلفة تستطيع توصيل وضع المصنعين والاقتصاد المصري للحكومة، ما يساعدها على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة، متمنيًا أن يشارك فيه ليس رجال الأعمال فقط، بل أيضًا خبراء الاقتصاد والمتخصصين من أصحاب الرأي المحايد، للوصول إلى حلول وقرارات في مصلحة الجميع.