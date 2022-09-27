السيسي: المؤتمر الاقتصادي فرصة للمستثمرين.. الحديث عن المشكلات «مش عيب»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ استهداف الدولة لتحقيق 100 مليار جنيه من التصدير «رقمًا ليس كبيرًا على دولة تعدادها يصل إلى نحو 104 ملايين فرد»، مؤكّدًا أهمية تعاون الدولة مع رجال الأعمال لإزالة جميع المعوقات التي يواجهها المستثمرين، مبينًا أنَّ المؤتمر الاقتصادي الذي سيتمّ عقده بعد أيام يعد فرصة جيدة لعرض مشاكل المستثمرين «محتاجين الدولة تحط إيدها مع رجال الأعمال وتجتهد لإزالة كل المعوقات».

الرئيس: مشاكل المستثمرين «مش عيوب للدولة»..هدفنا إيجاد حل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنَّ المشكلات التي تواجه المستثمرين ليست عيبًا للحكومة أو الدولة، بل يتمّ عرضها من أجل إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أنَّ كل مشروع يتمّ تدشينه عبارة عن دخل إضافي للدولة ونستهدف من خلاله استيعاب حجم العمالة الكبير في مصر.