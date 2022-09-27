سفارة الصين بالقاهرة تهدي مكتبة الإسكندرية 932 كتابًا و20 دورية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، تشانغ تاو؛ القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفدًا من السفارة الصينية يضم عددًا من المسؤولين الثقافيين والإعلاميين، وشهدت الزيارة تسلم مجموعة من الكتب القيمة التي أهدتها سفارة الصين لمكتبة الإسكندرية، وتضم حوالي 932 كتابًا و20 دورية.

ورحب الدكتور أحمد زايد بـ تشانغ تاو والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادته لتسلم هذا الإهداء القيم الذي يؤكد عمق العلاقات الثقافية بين مصر والصين، مؤكدًا أن رواد مكتبة الإسكندرية سيستفيدون من هذا الإهداء بشكل كبير.

"زايد": الروابط الثقافية قوية بين مصر والصين

وشدد "زايد" على قوة الروابط الثقافية بين مصر والصين، ورحب بالتعاون الثقافي والعلمي بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية الصينية، لافتًا إلى أن المكتبة هي مؤسسة ثقافية عالمية تقدم للعالم الثقافة والرؤية المصرية التي تقوم على التعددية والامتزاج بين الثقافات المختلفة.

من جانبه، أعرب تشانغ تاو عن اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية الصينية، مؤكدًا أن المكتبة هي مجمع ثقافي وعلمي ضخم ومركز مهم للتواصل الثقافي بين مصر والعالم، ولفت إلى أن الإهداء المقدم لمكتبة الإسكندرية يأتي في إطار تدعيم التعاون الثقافي بين البلدين، ويضم مجموعة من المطبوعات باللغة الصينية وأخرى مترجمة للغة العربية، وتدور حول عدة مجالات منها السياسة والثقافة والاقتصاد والإدارة والحكم.

تشانغ تاو: 12 مدرسة في مصر ستبدأ تدريس اللغة الصينية

وأكد أن الثقافة هي أساس العلاقات الثنائية بين مصر والصين، لافتًا إلى مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني، ومنتدى التعاون الصيني العربي، كما تحدث عن دور القنصلية العامة للصين بالإسكندرية والمركز الثقافي الصيني في تدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين، ولفت إلى أن 12 مدرسة في مصر ستبدأ تدريس اللغة الصينية للطلاب هذا العام.

ووقع "زايد" ويانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، اتفاقية تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة تشجيانغ الصينية، وفي ختام الزيارة أجرى الإعلاميون من أعضاء الوفد مقابلات مع مدير مكتبة الإسكندرية للتعرف على رؤيته المستقبلية لمكتبة الإسكندرية ومبادرات التعاون بين المكتبة والمؤسسات الثقافية الصينية.