نائب «اتحاد الغرف التجارية»: لمسنا حرصا حقيقيا من الرئيس على دعم القطاع الخاص

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية، التي تضمنت بعض الرسائل المهمة، ومن شأنها أن تدعم المناخ الاستثماري والصناعة في مصر.

حرص ومجهود واضح ومبذول من الدولة

أضاف «المصري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حرص ومجهود واضح ومبذول من الدولة، لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، حتى تختفي هذه الصعوبات والمشكلات، وأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الدولة بدأت العمل والتوسع في مشروعات جديدة، بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، مستشهدا بوجود نماذج نفذت أعمال مميزة، والدولة تدعمهم وتشجعهم، رسائل طمأنة وتشجيع للقطاع الخاص.

التحديات تستلزم زيادة حجم النقد الأجنبي

أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحديات تستلزم زيادة حجم النقد الأجنبي، من خلال الموارد الرئيسية للعملة، مثل قطاعات الصادرات والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس، حتى تنتهي أزمة مستلزمات الإنتاج ويتم توفيرها، ويجب أن يكون هناك أولوية لإقامة المصانع الجديدة، والأولوية الأكبر تكون للمصانع التي تستهدف التصدير من خلالها.

رسائل طمأنة وتشجيع للقطاع الخاص

تابع، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الدولة بدأت العمل والتوسع في مشروعات جديدة، بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، ومستشهداً بوجود نماذج نفذت أعمال مميزة، والدولة تدعمهم وتشجعهم، بمثابة رسائل طمأنة وتشجيع للقطاع الخاص، وأن الدولة تعمل فعلاً على تمكين هذا القطاع بشتى السبل الممكنة، والأمر تغير كثيراً عما كان عليه قبل سنوات، ونلمس فيه حرص حقيقي وجاد على دعم القطاع الخاص، وتذليل أي عراقيل ومشكلات تواجهه.

الدولة حريصة على تسهيل العقبات والصعوبات

وأشار المصري، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين من أجل النهوص بالصناعة ودعمها، ومع الالتزام من الجهات المسؤولة عن الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وسرعة التنفيذ، سيكون الوضع أفضل لصغار المستثمرين، والاستثمار المباشر مهم جدًا فلابد أن نزيل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمر المحلي حتى مما يساعد أكثر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتريب عليه زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل.

ترخيص تأسيس شركة جديدة

وفيما الحصول على ترخيص تأسيس شركة جديدة، قال المصري، إنه أمر سهل لا يتعدى 24 ساعة، حيث كان الوقت الأكثر يستهلك في الحصول على استخراج بعض التراخيص الأخرى لمزاولة الشركة نشاطها، ومن هنا أرى أنه يجب أن تكون هناك موافقة مبدئية على مزاولة الشركة لنشاطها، في حالة قبول الأوراق الخاصة بالشركة والموافقة عليها، وحتى يتم إصدار التراخيص الصناعية النهائية حتى يكون هناك شعور بالمسؤولية من قبل موظف الدولة ومن المستثمر أيضًا.

حرص الدولة على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين

ويرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك حرص ومجهود واضح ومبذول من الدولة، لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وحتى تختفي هذه الصعوبات والمشكلات يحتاج الأمر إلى العمل أكثر على زيادة حجم العملة الأجنبية، من خلال الموارد الرئيسية للعملة مثل التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، حتى تنتهي أزمة مستلزمات الانتاج ويتم توفيرها، ويجب أن يكون هناك أولوية لإقامة المصانع الجديدة، والأولوية الأكبر تكون للمصانع التي تستهدف التصدير من خلالها.

وأشار المصري، إلى أن المؤتمر الاقتصادي، حدث هام للاقتصاد المصري، ويجب أن يتناول كيفية الاسراع بوضع مصر على الخريطة الاستثمارية التي تحقق أهداف التنمية في البلد، عبر الاتفاق على السياسات والحلول والمبادرات التي تقود الاقتصاد إلى ذلك وفق جدول زمني محدد.