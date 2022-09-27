مؤشر «نوتردام»: العالم يحاول التأقلم بصعوبة مع تغير المناخ

ذكرت صحيفة «بوليتكو» الأمريكية أنَّ الدول الواقعة في شمال أوروبا وبعض المناطق في آسيا تحاول أن توجه العالم في التكيف مع تغيرات المناخ، التي تزايدت حدتها هذا العام، في عدد من المناطق والدول، لكن بعض الخبراء يرون أن تلك المساعي قد لا تنجح بسهولة.

أحدث تصنيف لأكثر دول العالم تكيفا مع تغير المناخ

وقالت الصحيفة إنَّ مؤشر التكيف المناخي العالمي في «نوتردام»، قد أصدَر أحدث تصنيفًا لأكثر دول العالم استعدادًا لحدوث التغيرات المناخية وهم على التوالي النرويج، وفنلندا، وسويسرا، والسويد، وذلك استمرارًا لتفوق تلك البلاد، واحتلالها المراكز الأولى في القائمة لمدة 10 سنوات متفوقة على أكثر من 180 دولة في 45 نقطة، يتم من خلالها تقييم مدى حساسية الإجراءات والاستعدادات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.

انخفاض ترتيب أول 20 دولة

وأضافت الصحيفة أنَّ ترتيب أول 20 دولة قد انخفض في آخر 7 سنوات، وكما ذكر الخبراء أنَّ السبب يعود للتأثيرات التي تحدث بسبب التغيرات المناخية قد تفوقت على قدرة دول العالم في الاستجابة لتلك التغيرات.

ونقلت الصحيفة عن «دانييل وود» مدير مؤشر التكيف العالمي في «نوتردام» أن انخفاض ترتيب بعض الدول الأعلى تصنيفًا يؤكّد أنَّه لا يوجد دولة محصنة ضد التأثيرات الكبيرة الناتجة عن التغير المناخي، مضيفًا أنَّ هناك تشابهات بين الدول التي تتصدّر القائمة، فالكثير منهم قد يتعرض لتأثيرات التغير المناخي بطريقة معتدلة، ولكنهم يمتلكون القدرة على مع احتمالات حدوث أي مخاطر بسبب المناخ، وبشكل عام، تكون تلك الدول اكثر جاهزية للاستجابة بشكل افضل لأي كارثة طبيعية، وكذلك استخدام أساليب الحكم الرشيد.

يذكر أنَّ مؤشر التكيف العالمي في نوتردام يساعد صناع القرار في الحكومات، والمؤسسات غير الحكومية، والشركات، والأوساط الأكاديمية على تحديد الأولوية للاستثمارات من أجل تحسين الاستجابة للتحديات العالمية المقبلة مثل ونقص الغذاء، والصراعات الأهلية، ونقص البنى التحتية.