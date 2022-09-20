غرفة السياحة: 1800 شركة تنظم رحلات عمرة المولد النبوي الشريف

قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكالات السعودية، ينتهي رسميا في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء، لافتًا إلى أن عدد شركات السياحة التي ستنظم رحلات العمرة لهذا العام سيتجاوز الـ 1800 شركة سياحة

وأضاف أن نحو 99% من الشركات الراغبة في توثيق عقود وكالة العمرة انتهت رسميا من هذا الإجراء، موضحًا أنّ الشركات المتبقية ستقوم خلال الساعات المقبلة بوضع الرتوش النهائية لعملية توثيق العقود قبل انتهاء الموعد.

توثيق عقود وكالة العمرة

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن عملية توثيق عقود وكالة العمرة، ضرورية ولا يمكن لشركات السياحة تنظيم العمرة بدون إتمامها، لافتا إلى أن شركات السياحة بدأت فور انتهائها من إجراءات توثيق العقود، الإعلان عن تنظيم برامج عمرة المولد النبوي والتسويق لها.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي

ولفت إلى أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي التي أعلنتها شركات السياحة تراوحت ما بين 27 إلى 29 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يوما، منوها إلى أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي فئة 5 نجوم تراوحت ما بين 35 و40 ألف جنيه.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق أول شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن بدء العام الدراسي المصري فضلا عن سفر المصريين لأداء العمرة خلال الـ 45 يوما الماضية بالمخالفة لقانون بوابة العمرة، تسببا في تراجع إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الرحلات الأولى من انطلاق الموسم.

يشار إلى أن وزارة السياحة لم تعلن حتى الآن عن عدد تأشيرات العمرة التي ستقوم كل شركة بتنفيذها خلال موسم العمرة الجاري حيث أنه من المتوقع أن يتم الإفصاح عن العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت أن فترة توثيق عقود وكالة العمرة ستكون خلال الفترة من يوم 21 أغسطس الماضي وحتى يوم 21 سبتمبر الجاري.