غرفة السياحة: إلغاء سفر مواطنين خالفوا قانون البوابة المصرية للعمرة

قالت غرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنها تلقت إخطارًا بعدم تمكن أعداد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات افتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة.

تقديم بلاغات في السماسرة الذين قاموا بتسفيرهم

ولفتت الغرفة في تصريحات صحفية اليوم أن المواطنين الذين تم إلغاء سفرهم حرروا محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، ودون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جموع المواطنين، بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من خلال الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة بالتنسيق على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.

وأوضحت الغرفة، أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت في العواصم العربية ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.

حماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون

وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون، وتؤكد الغرفة ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن الشركة التي تم اختيارها للسفر من خلالها مسجلة على البوابة المصرية للعمرة كما يمكنهم التأكد من سلامة كافة إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني للبوابة المصرية للعمرة: https://umrah.eg/home