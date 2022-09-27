وداعا للدروس الخصوصية.. كيفية الاستفادة من بنك المعرفة لفهم المناهج

تتيح وزارة التربية والتعليم موقع بنك المعرفة، للطلاب في مختلف المراحل العمرية، لمتابعة الدروس «أون لاين» بعيدا عن الدروس الخصوصية التي تستنزف أولياء الأمور وأموالهم.

وفيما يلي، نعرض كيفية الاستفادة من موقع بنك المعرفة المصري وكيفية التعلم عن تلك المنصة، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم التي أطلقت هذه المنصة في إطار عملها على تحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على التعليم والإبداع والتفكير.

كيفية الاستفادة من بنك المعرفة

ويهتم العديد من الأشخاص بمتابعة تلك المنصة منذ أن أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك المنصة الإلكترونية والتي تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري، إذ تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري

1- يمكن الدخول على منصة بنك المعرفة التي تسمى إدارة التعلم.

2- وبعد الدخول على الرابط يسجل الاسم وكلمة المرور.

3- وبعدها يجرى اختيار أيقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية.

4- اختيار المادة المراد متابع الشرح الخاص بها.

5- تظهر جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة، وبعدها سيظهر لك كتاب الطالب، عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي لشرح وتوضيح كل موضوع.