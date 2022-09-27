خلو مستشفى سوهاج العام من المرضى وبدء تطويره

عقدت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير الأعمال ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، الذي شهد انخفاضا ملحوظا في التيار الكهربائي، وانقطاعه بأحد مباني المستشفى؛ ما نتج عنه نقل أكثر من 25 مريضًا إلى المستشفيات المختلفة.

أوضح وكيل صحة سوهاج أنه جرى نقل المرضى إلى مستشفيات سوهاج، حرصًا على صحة وسلامة المرضى والمُصابين، مُشيرًا إلى أن المستشفى يعمل كاستقبال على مدار الساعة؛ حتى الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مباني المستشفى.

عودة سير العمل بالمستشفى تدريجيا

وأشار إلى أن ما شهده المستشفى العام، خلال اليومين الماضيين، أمر طبيعي أن يحدث نتيجة الضغط على الكهرباء أثناء أعمال تطوير ورفع كفاءة مباني المستشفى، وتابع بأن الأعمال مستمرة دون توقف على مدار 24 ساعة، داخل مستشفى سوهاج العام؛ لسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، وعودة سير العمل بالمستشفى تدريجيًا.

انقطاع الكهرباء في بعض مباني المستشفى

وشهد مستشفى سوهاج العام انخفاضا ملحوظا في التيار الكهربائي؛ نتيجة عُطل في محولات الكهرباء داخل المستشفى؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض مباني المستشفى، دائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور جرى تحويل المرضى إلى مستشفيات سوهاج المُخلفة.