تأجيل الحكم في قضية «فتاة الدقهلية» إلى 11 أكتوبر.. والتحفظ على المتهم

قررت محكمة النقص بالدقهلية، الدائرة العاشرة، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قضية «أمل - فتاة الدقهلية»، التحفظ على المتهم وحبسه، والتأجيل إلى جلسة 11 أكتوبر 2022، واستدعاء الخبيرين الاجتماعيين بمديرية الشؤون الاجتماعية بالدقهلية، وإعلان الشاهد بالحضور، وذلك أثناء نظر حكم براءة المتهم باغتصاب الفتاة حال عودتها من حصة درس خصوصي بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وكانت المجني عليها في ذلك الوقت تدرس الثانوية العامة، وهو ما تسبب في حملها وإنجابها طفلة أثبتت تحاليل البصمة الوراثية «DNA» تطابقها مع المتهم.

وقال المحاميان السيد بدرة ومحمد يونس، المدعيان بالحق المدني عن المجني عليها، لـ«الوطن»، إن قرار المحكمة اليوم باحتجاز المتهم وحبسه إلى جلسة 11 أكتوبر 2022 كان مفاجأة كبيرة، خاصة وأن المحكمة سبق وأن استدعت المتهم للحضور مرتين ولم يحضر.

تقرير الطب الشرعي يثبت الواقعة

وأضاف المحاميان، أن المحكمة فتحت الباب للمرافعة اليوم للمدعين بالحق المدني، وتقدمنا بمذكرة حول تقرير الطبيب الشرعي والذي أثبت أن ما تعرضت لها المجني عليها أمل «فتاة الدقهلية» كان قطع في غشاء البكارة وليس فض، ما يؤكد أنها تعرضت للاغتصاب وأن ما حدث بينها وبين المتهم كان لمرة واحدة فقط.

وأشارا إلى أن محامي المتهم ترافع وطالب البراءة لموكله، فكان قرار المحكمة في النهاية التأجيل لجلسة 11 أكتوبر واحتجاز وحبس المتهم إلى الجلسة القادمة.

محاولة إثبات نسب الطفلة

وأكد المحاميان أن كل ما تريده المجني عليها هو إثبات نسب ابنتها الطفلة البريئة التي لا ذنب لها سوى أنها كانت ضحية، وأن تقرير البصمة الوراثية «DNA» والتي تم إجراؤها بمعرفة النيابة العامة بعد القبض على المتهم وأخذ عينة من دمائه بأمر من النائب العام أكد صدق أقوالها.