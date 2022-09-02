القصة الكاملة لاستغاثة فتاة من أسرتها بالدقهلية.. «والدها كان بيأدبها»

كشفت تحقيقات مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حقيقة استغاثات فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلب النجدة من تعرضها للعنف الأسري في منزلها، ليتبين من التحريات أن والدها كان يقوم بتأديبها عقب تغيبها عن المنزل لمدة 24 ساعة، وإغلاق هاتفها المحمول، إلا أن اشتباكًا وقع بينهما، فقامت الفتاة بإغلاق باب حجرتها عليها، ولجأت إلى صفحتها الشخصية على «فيس بوك» وكتبت: «يا جماعة أنا بتعرّض لعنف أسري من أهلي، أخدت تليفوني منهم بالعافية ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي»، وكتبت عنوان منزلهم واسمها.

فتاة تدّعي تعرضها لعنف أسري

وتفاعل عدد كبير مع منشور الفتاة التي تُدعى «ريهام»، دون أن يعرفوا أسباب استغاثتها، كما واصلت الفتاة الكتابة عبر صفحتها: «حد ييجي يخرجني من هنا أنا بموت، واللي يقدر يساعدني يساعدني أرجوكم، وأنا محبوسة وبنضرب»، بالإضافة لمنشورات أخرى من بينها «الحمد الله يا جماعة ريهام كويسة أنا نزلت قسم الشرطة في دكرنس ومامشتش غير لما راحوا جابوها هي وأهلها».

تحركات سريعة من أمن الدقهلية

تحركات مديرية أمن الدقهلية كانت سريعة، بعدما رصد قسم المساعدات الفنية والمتابعة بإدارة البحث الجنائي عددًا من المنشورات المتداولة لفتاة تتهم أفراد أسرتها باحتجازها وتعرضها لعنف أسري بالإضافة للاعتداء عليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط أفراد أسرة الفتاة «ريهام. ع. ع»، 24 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة العربية، وتعمل في محل ملابس بمدينة دكرنس، ومقيمة في قرية دموه دائرة مركز دكرنس.

أقوال الأب في محضر الشرطة

وبالفحص واستدعاء والد «ريهام»، 60 عامًا، مدير إدارة الحجر الزراعي بهيئة ميناء دمياط سابقًا وحاليًا بالمعاش، أكد في محضر الشرطة، أنه كان يؤدب ابنته مثل أي أب لتغيبها عن المنزل لأكثر من 24 ساعة كما أغلقت هاتفها المحمول، لكنه تفاجأ برد فعلها تجاهه وتجاه والدتها، حيث بدأت في الاعتداء عليهما، وتدخل الجيران وفضوا الاشتباك فيما بينهم.

وأكد الأب أنه تفاجأ بأن ابنته «ريهام» أصيبت بحالة هياج عصبي شديدة، وتعدت على بعض الجيران الذين حاولوا فض الاشتباك، كما أنها توجهت للجراج وبدأت في تحطيم سيارته.

وعند الاستماع إلى أقوال الفتاة في محضر تحقيقات الشرطة، أكدت أنها تعرضت للضرب والاحتجاز وطالبت بحقوقها القانونية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة دكرنس للعرض على النيابة العامة.

الرأي القانوني في الواقعة

من جانبه، قال جمال مأمون، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن القانون يحمي جسم الإنسان من الإيذاء ويعاقب كل من تسبب في ضرر لأي شخص، ونظّمت هذا الأمر المادة رقم 242 من قانون العقوبات المصري في الفقرتين الأولى والثانية، حيث يعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الغرامة، أو بالعقوبتين.