500 فتاة بماراثون المشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة في الدقهلية

انطلق من أمام مكتبة مصر بمحافظة الدقهلية «مهرجان الممشى احتفالاً باليوم العالمي للمرأة»، اليوم، والذي أطلق إشارة البدء له الدكتور أشرف صبحي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

مشاركة 500 فتاة وامرأة في المهرجان

وشارك في ماراثون المشي احتفالاً باليوم العالمي للمرأة 500 فتاة وامرأة من مركز تنمية رياضة المرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بخلاف مشاركة فتيات أندية التطوع والمرأة بإدارات شباب محافظة الدقهلية الفرعية والتي تبلغ 19 إدارة فرعية ومشاركة فتيات بمراكز الشباب.

حضور رسمي مكثف في مهرجان المشي

حضر مهرجان المشي كل من: علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، إبراهيم زكريا مندوبا عن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بوزارة الشباب والرياضة، ومعاوني وكيل الوزارة للشباب والرياضة، وعدد من مديري الإدارات الداخلية والفرعية، ورؤساء التربية الرياضية بالإدارات الفرعية، والسادة الأخصائيين بالإدارة العامة للرياضة.

وبحسب بيان صحفي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تنفيذ هذا الماراثون برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين المدير العام للإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيماناً من القيادة السياسية لدعم المرأة وتقديرها ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع.