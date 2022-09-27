ضحية مسجل خطر بشبرا الخيمة يروي تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض: 100 غرزة

لم يكن مؤمن عصام يتخيل أن يتعرض لمأساة بشعة كتلك التي تعرض لها على يد صاحب محل كبدة عندما طالبه بأجرة شقيقه الذي كان يعمل لديه، حيث اعتدى عليه بأسلحة بيضاء، محدثا به إصابات وقطعا بالشريان وجروحا استدعت إجراء أكثر من 100 غرزة بجسده.

محضر من داخل المستشفى

تفاصيل المأساة بدأت بتحرير المحضر رقم 21279 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة، والذي يفيد استقبال مستشفى الساحل المصاب مؤمن عصام سيد، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي اتهم شخصا يدعى «ع.ع»، مسجل خطر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض والشروع في قتله وإحداث إصابات بالغة، وتسببه في خياطة 100 غرزة بالوجه والجسد، إضافة إلى قطع بالشريان، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم.

المجني عليه يروي المأساة

تواصلت «الوطن» مع المجني عليه الذي روى بداية الواقعة، قائلا: «مروان أخويا شغال مع المتهم في المحل، وكان في يوم عمله رايح يشتري بـ500 جنيه كبدة مُجمدة، وصاحب العمل أعطاه 4 جنيهات ثمن ركوب المواصلات، ركب بـ2 جنيه وهو رايح ورجع سيرًا على قدميه، ووفر المبلغ، ولما رجع المحل حب يكمل جنيه واحد ليحتسي كوبًا من العصير، فاتهمه بأنه بيمد إيديه على الدرج ونزل ضرب فيه وأجبره على غسل حيطان المحل لحد الصبح».

وأضاف «في اليوم التالي توجه شقيقي مروان لصاحب العمل، وقال له عاوز أجرتي حق 3 أيام شغل، فرد عليه وقال له مالكش عندى ولا جنيه، فرد عليه مروان مش همشى من هنا إلا بفلوسي»، ليعتدى عليه صاحب المحل، ويعود الصغير لأمه ويحكي لها ما حدث.

ويضيف المجني عليه: «بعدها بساعات ذهبت لصاحب العمل طالبته بأجرة أخويا لما أمي كلمتني، وحكت لي إنه ضربه تاني، رحت له لقيته ماسك أخويا ورافع عليه السكين، مهددًا إياه بترك المكان، وقالي أخوك حرامي، قولتله هيسرقك في جنيه، إنت بتديه فلوس كتير يجيبلك بضاعة، وقولت له أخويا مش حرامى، عايزين فلوس 3 أيام اشتغلهم، وعندما طالبته بأجره، رفع عليا السكين، وحينها تدخل أحد كبار المنطقة، وخلاني أمشي، وهو هيحل الموضوع، وتانى يوم كنت رايح مع صديقي لشراء مستلزمات حفل خطوبته، وحضر المتهم وغافلني وضربني بكزلك في كل أنحاء جسدي، وخبطني به على رأسي، كان هيخلص عليا، مدريتش بحالي غير وأنا في المستشفى، وغرقان فى دمي».

العقوبة المتوقعة

ويقول المحامي رامي عبد المنعم لـ«الوطن»، إن هذه الواقعة تمثل اعتداء صارخا، وبناءً على التقرير الموضح مبينًا فإن المتهم شرع في قتل المجني عليه، وسيتم معاقبته بالعقوبة الواردة في المادة 46، ونصت على أن عقوبة الشروع في القتل هي السجن المؤبد، إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.