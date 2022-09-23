مسجل خطر يمزق جسد عامل بـ100 غرزة في شبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة، واقعة اعتداء مأساوية بعدما مزق مسجل خطر جسد «عامل» بالأسلحة البيضاء، وأحدث به إصابات وقطعا بالشريان، وجروحا استدعت عمل أكثر من 100 غرزة لعلاجها، بسبب معاتبة المتهم أنه اعتدى على أشقائه الصغار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الساحل للعلاج.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما أرسلت مستشفى الساحل إخطارا لقسم أول شرطة شبرا الخيمة، وتحرر محضرا بالواقعة التي حمل رقم رقم 21279 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة، باستقبال المستشفى المصاب «مؤمن عصام سيد» البالغ من العمر 20 عامًا يتهم أحد الأشخاص يدعى «ع.ع» مسجل خطر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض والشروع في قتله وإحداث به إصابات بالغة بالجسد وتسببه في خياطة 100 غرزة بالوجه والجسد، وقطع بالشريان وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم.

التقرير الطبي لحالة المصاب

وبحسب التقرير الطبي الذي حصلت عليه «الوطن» أن المجني عليه به قطع بالرسخ الأيسر مع قطع بالوتر القابض الزيدي والوتر القابض القعدي والأوتار القابضة أسطحية والعتيبقة مع قطع بالخنصر والبنصر والوسطي والسبابة وتم إصلاحات للأوتار والعصب بإجمالي أكثر من 100 غرزة في الجسد.

والدة المجني عليه تروي الواقعة

وعن كواليس الواقعة المؤلمة تروي «شيماء» والدة المجني عليه، لـ«الوطن» أن بداية تلك الواقعة يوم الجمعة الماضية عندما ذهب المجني عليه لمعاتبته بالاعتداء على ولديه الصغيرين، لأنهما كانا يعملان مع المتهم برفقته داخل محل كبدة، ورفض إعطاءهما أجرهما لمدة 3 أيام، وعندما طالباه بالأجر اعتدى على ابنها بالضرب المبرح.

العقوبة المتوقعة

حول الموقف القانوني الذي فسره المحامي حمدي العربي الخبير القانوني، أن هذه الواقعة اعتداء صارم وبناءً على التقرير الموضح مبينًا فإن المتهم يشرع في قتل المجني عليه، وسيتم معاقبة المتهم بالعقوبة التي وردت في المادة 46 والتي نصت على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.