ضبط «فرارجي» حاول قتل سائق في كرداسة بسبب الخلاف على بيع قطعة أرض

أقدم شاب في منطقة كرداسة، يعمل «فرارجي» على الشروع في قتل سائق، بسبب الخلاف على بيع قطعة أرض مساحتها 3 قراريط، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

القصة بدأت بخلاف على بيع قطعة أرض

بداية القصة عندما ورد بلاغًا للواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني عماد رئيس مباحث كرداسة، يفيد بوصول إخطار من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول سائق يبلغ من العمر 40 سنة ومقيم في شارع بانا – دائرة المركز مصابًا بجرح قطعي نافذ بالبطن من الجهة اليسرى، بطول 3 سم وعمق 10 سم وآخر باليد اليمني، والحالة العامة مستقرة.

المتهم يعترف بالجريمة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال المصاب قرر بوجود خلافات مع صاحب محل دواجن (فرارجي) يبلغ من العمر 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، وذلك بسبب الخلاف على بيع قطعة أرض مساحتها 3 قراريط، اشتراها المصاب من المتهم إلا أن الأخير يرغب في العدول عن البيع، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

وعلق المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني، على الواقعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إن عقوبة الشروع في القتل، وردت في المادة 46 والتي نصت على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.