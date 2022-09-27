وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية يعزز من زيادة المخزون السلعي

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

مواصفات فنية عالمية تتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية

وأضاف أن تلك المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يجرى وفق مواصفات فنية عالمية، وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية يعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام.

توقيع عقود أكبر مشروع قومي تخزيني

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات «الشرقية والسويس والفيوم والأقصر»، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.