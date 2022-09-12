وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ‏آمن تماما

أكد الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية في مصر آمن تماما، وبكميات كبيرة ولفترات زمنية غير مسبوقة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح المصيلحي، خلال مشاركته في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية ‏‏2022، المنعقد ضمن الاستعدادات لقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر، كما أن مصر تنتج ما يقارب 50% من احتياجاتها من القمح، ولديها اكتفاء ذاتي ‏من السكر بنسبة 90%، كما حققت ‏اكتفاء ذاتيا كاملا من الأرز.‏

تأثير جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على أزمة الغذاء

وأضاف أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من جميع السلع، مطالبا ألا تكون الحدود الجغرافية عائقًا ‏للتبادل الغذائي بين الدول، فيما أوضح أن الأزمات التي مر بها العالم، ‏بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت ‏أهمية تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره أولوية لكل الدول.

ارتباط قضايا المناخ بالأمن الغذائي

وأكد وزير التموين أن قضايا المناخ ترتبط ‏بالأمن الغذائي العالمي، موضحا أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في هذا ‏الاتجاه خلال السنوات الثماني الماضية لمنع التأثر كليا بالتغيرات ‏المناخية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل ‏الانبعاثات الكربونية المؤثرة على المناخ بصفة عامة.

وأشار إلى دور ‏الخطوات الجادة للدولة من استصلاح ملايين الأفدنة الصحراوية،‏وإطلاق المشروع القومي للصوب الزراعية، في الحفاظ على الأمن ‏الغذائي المصري بنسب كبيرة، بالإضافة للمشروع القومي للصوامع الذي رفع الطاقة التخزينية للقمح من ‏‏1.2 مليون طن قبل 2014، إلى ما يقارب من 4 ملايين طن.

الحد من التغيرات المناخية

وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ‏ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية ‏التي كانت سببا كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة ‏بالدول الأفريقية والدول النامية، موضحا أن انعقاد المؤتمر ‏سيكون طريقًا للعمل على أرض الواقع.

وطالب المصيلحي في كلمته بضرورة ترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي يجرى صياغتها خلال ‏المؤتمر المرتقب في شرم الشيخ، لتؤتي بثمارها للجميع، وبما يؤدي إللى تحسين مستويات الأمن ‏الغذائي لكل الدول.