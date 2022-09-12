وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن تماما
كتب:
وفاء الصعيدي
06:22 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
وزير التموين يشارك في فعاليات منتدى البيئة
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية في مصر آمن تماما، وبكميات كبيرة ولفترات زمنية غير مسبوقة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر.
وأوضح المصيلحي، خلال مشاركته في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية 2022، المنعقد ضمن الاستعدادات لقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر، كما أن مصر تنتج ما يقارب 50% من احتياجاتها من القمح، ولديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%، كما حققت اكتفاء ذاتيا كاملا من الأرز.
تأثير جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على أزمة الغذاء
وأضاف أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع، مطالبا ألا تكون الحدود الجغرافية عائقًا للتبادل الغذائي بين الدول، فيما أوضح أن الأزمات التي مر بها العالم، بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت أهمية تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره أولوية لكل الدول.
ارتباط قضايا المناخ بالأمن الغذائي
وأكد وزير التموين أن قضايا المناخ ترتبط بالأمن الغذائي العالمي، موضحا أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه خلال السنوات الثماني الماضية لمنع التأثر كليا بالتغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية المؤثرة على المناخ بصفة عامة.
وأشار إلى دور الخطوات الجادة للدولة من استصلاح ملايين الأفدنة الصحراوية،وإطلاق المشروع القومي للصوب الزراعية، في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بنسب كبيرة، بالإضافة للمشروع القومي للصوامع الذي رفع الطاقة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن قبل 2014، إلى ما يقارب من 4 ملايين طن.
الحد من التغيرات المناخية
وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية التي كانت سببا كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة بالدول الأفريقية والدول النامية، موضحا أن انعقاد المؤتمر سيكون طريقًا للعمل على أرض الواقع.
وطالب المصيلحي في كلمته بضرورة ترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي يجرى صياغتها خلال المؤتمر المرتقب في شرم الشيخ، لتؤتي بثمارها للجميع، وبما يؤدي إللى تحسين مستويات الأمن الغذائي لكل الدول.