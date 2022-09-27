كل ما تريد معرفته عن سبلايز المدارس.. يستخدمه أكثر من 3 ملايين طالب

3 ملايين و750 ألف طالب يتعاملون مع ما يسمى بـ سبلايز المدارس، وذلك في التعليم الخاص؛ سواء «العربي أو اللغات»، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ولكن ما هو السبلايز وما موقف أولياء الأمور منه؟

سبلايز المدارس.. كراسات وكشاكيل وأقلام

عرف المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، سبلايز المدارس، بأنه: «قائمة تحتوي على مستلزمات مدرسية يحتاجها الطالب خلال فترة الدراسة من كراسات وكشاكيل وأقلام»، مؤكدا أنها ضرورية للطالب ويحق لولي الأمر شراؤها من أي مكتبة يرغب في التعامل معها.

وأضاف «علام» في تصريح لـ«الوطن»، أنه توجد مرونة في تعامل المدارس مع سبلايز المدارس: «افرض طلبوا كشكول 100 ورقة وولي الأمر جاب كشكول خمسين لا توجد أي مشكلة»، لافتا إلى أنه توجد في مصر 9500 مدرسة خاصة بها 3 ملايين و750 ألف طالب.

وأكد المستشار بدوي علام، أن الأدوات التي يجري طلبها في قائمة السلابيز، مهمة للطالب؛ لأنها تساعده في الاعتماد على نفسه.

قائمة سبلايز المدارس تضم أدوات النظافة

ومن جانبها، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: «هناك بعض المدارس التي تضيف لقائمة السبلايز أشياء من المفترض أن تتكفل بها المدرسة مثل أدوات النظافة ومنظفات ومعقمات»، مشددة على ضرورة محاسبة المدارس التي تقوم بتوجيه أولياء الأمور لمكاتب بعينها للحصول علي قائمة السبلايز.

ووجهت داليا الحزاوي مجموعة من النصائح لأولياء الأمور؛ أهمها الاكتفاء بشراء القطع التي تغير لونها أو تمزقت في الزي المدرسي واستغلال القديم، وعند الشراء يفضل اختيار المقاس الأكبر حتى يستطيع استخدامه فترة مناسبة وعند شراء الزمزمية يجب أن يكون حجمها مناسبا للساعات التي يقضيها الطالب في المدرسة حتى لا يضطر إلى اللجوء لزمزميات أخرى تجنبا للإصابة بكورونا.

وأضافت أنه قبل شراء الأدوات المدرسية الجديدة، يجب استخدام أدوات العام الماضي إذا كانت تصلح لذلك.