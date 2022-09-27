«الأبنية التعليمية» بالمنوفية: إنشاء وتطوير 152 مدرسة خلال عام

أكدت المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، أنه تم إنشاء وتطوير وتوسيع 152 مدرسة خلال الفترة من أول يوليو 2021 وحتى يونيو 2022، ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية، وكذا ضمن إنشاءات وتطورات مبادرة حياة كريمة استعدادا للعام الدراسي المقبل.

استلام المدارس الجديدة

وأضافت «صبحي» في بيان لها، أنه تم استلام 70 مدرسة بنطاق المحافظة إنشاء جديد في عدد من المدن والقرى، مشيرة أن هذه الأبنية التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد، وجاءت هذه الإنشاءات نتيجة استيعاب الطلاب في أرجاء المحافظة.

تطوير مدارس في أشمون

يأتي ذلك بالإضافة لإنشاء ورفع كفاءة 58 مدرسة بقرى مركز أشمون، وكذا رفع كفاءة 24 مدرسة بقرى مركز الشهداء، لدخول مركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة الوطنية حياة كريمة، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وتوسيع 34 مدرسة أخرى في مراكز المحافظة.

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المدارس في نطاق المحافظة، مؤكدا على دخول 70 مدرسة جديدة للعملية التعليمية العام الحالي، وكذا تطوير ورفع كفاءة 82 مدرسة ضمن الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأيضا توسعات بمركزي أشمون والشهداء ضمن «حياة كريمة».